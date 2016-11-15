آرای انضباطی لیگ برتر فوتسال اعلام شد/محرومیت دو جلسه ای حسین شمس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های فوتسال دانشگاه آزاد تهران و مقاومت البرز روز ۱۸ آبانماه برگزار شد و از سوی حسین شمس سرمربی تیم دانشگاه آزاد تهران تخلفانی مبنی بر حضور در رختکن داوران و استفاده از الفاظ ناشایست رخ داد. وی طبق بند ۴ ماده ۶۶ به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

صدیقی سرپست تیم دانشگاه ازاد نیز به دلیل ورود به رختکن داوران بعد از پایان بازی و اعتراض به آنها، به توبیخ کتبی و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین مسابقه تیم های شهروند ساری و دبیری تبریز برگزار و از سوی تماشاگران تیم شهروند ساری تخلفانی مبنی بر فحاشی به داوران صورت گرفت. این تیم به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

در صورتی که فریدون اندرخو لیدر متخلف به تخلفات خود ادامه دهد، در مسابقات بعدی از ورودش به محل برگزاری رقابتها ی شهروند ساری جلوگیری می شود.

ضمنا در خصوص گزارشات رسیده در مورد نیمه تمام ماندن مسابقه، طبق ماده ۸۴ کمیته برگزاری مسابقات، رسیدگی و تصمیم لازم گرفته می شود و در خصوص وقوع تخلف، مراتب جهت اعمال تنبیه انضباطی به این کمیته اعلام شود.

آرای فوق قطعی است.