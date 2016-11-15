ناصر حویزاوی در حاشیه بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار در ارتباط با زائران که به علت نداشتن مدارک برگشت داده می شوند، اظهار کرد: خوشبختانه در استان خوزستان قانونمندی خیلی خوبی داشتیم و در هیچ کدام از مرزهای این استان زائر دیپورتی نداشتیم.

وی افزود: فرآیندهای قانونی مانند مراحل اخذ ویزا، گذرنامه و غیره کاملا به خوبی و به سر زمان مقرر انجام شده است.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان تصریح کرد: مردم سفره های خود را از اهواز تا مسیر منتهی به دو مرز و همچنین در مرزها برای پذیرایی از زائران حسینی پهن کرده اند که جای شکر آن باقی است.

حویزاوی با اشاره با اعلام رضایتمندی وزیر ارشاد و هیئت همراه از مرز چذابه بیان کرد: به همراه وزیر ارشاد و هیئت همراه بازدیدی از زائرسرای شهر مرزی بستان داشتیم. این زائرسرا می تواند پشتوانه خوبی برای زائران و تاجران باشد.

وی بیان کرد: امیدواریم این زائر سرا تا پایان امسال به شکل نهایی تمام و به بهره برداری برسد. پیشرفت فیزیکی خیلی خوبی دارد و به نوعی کامل شده و حتی دو سال اخیر نیز زائران مختلفی در آن اسکان داده شده اند.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان با اشاره به اینکه زائرسرا، دو سال است که آمادگی اسکان زائران را دارد، ادامه داد: برای افتتاح و به بهره برداری رسیدن این زائرسرا، خدمات جانبی از جمله درمانگاه، رستوران و بازارچه برای ما مهم است.

حویزاوی یادآور شد: امیدوارم زائر سرای بستان تا آخر امسال با ظرفیت پذیرش سه هزار نفر به بهره برداری می رسد. تاکنون ۲۸ میلیارد تومان برای این زائرسرا هزینه شده است.

وی خبر داد: تاکنون ۱۵۳ هزار ویزا در خوزستان برای اهالی این استان صادر شده که معادل ۱۳ درصد از کل زائران کشور است.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان در پایان گفت: دفاتر ما در همه شهرها فعال هستند و برای دریافت ویزای اربعین تا ۲۸ آبان ماه فرصت دارند.