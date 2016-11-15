بخشی از آمار تولد کودکان معتاد در استان اصفهان پنهان است

مصطفی هادی زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در هفت ماهه سال جاری بیش از ۲۵ تن انواع مواد مخدر در سطح استان اصفهان کشف شده است، اظهار داشت: از این در سطح استان اصفهان بحث مبارزه با مواد مخدر در دستور کار ویژه همه دستگاههای مربوط به این حوزه قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگسازی در حوزه مبارزه با مواد مخدر با محوریت مدارس و دانشگاههای سراسر استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته است، ابراز داشت: در این زمینه آموزش و پرورش و وزارت علوم همکاریهای خوبی را داشتهاند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در ادامه با اشاره به اجرای پایلوت طرح «کرامت» در کشور و تنها در دو شهرستان فلاورجان در استان اصفهان و ملایر در استان همدان تصریح کرد: این طرح با توجه به امضای تفاهمنامه بین ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری و سازمان بسیج مستضعفین در دستور کار قرار گرفته است.
طرح «کرامت» در حوزه مبارزه با مواد مخدر در فلاورجان اجرایی میشود
وی با بیان اینکه در قالب اجرای طرح «کرامت» استفاده از ظرفیتهای مردمی بسیج و پس از ارائه آموزشهای لازم به اقشار مختلف انجام میشود، اضافه کرد: این افراد در عرصههای مختلف درمانی، مقابله، پیشگیری و فرهنگسازی فعالیت خواهند داشت.
هادیزاده با بیان اینکه بحث حمایت از معتادان بهبود یافته نیز در این زمینه مورد توجه است، افزود: در این راستا شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اعتباری را به صندوق کارآفرینی برای اشتغال بهبودیافتگان در دستور کار قرار داده است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه از ابتلا به اعتیاد در اقشار مختلف جامعه ابراز داشت: در حال حاضر اقدامات پیشگیرانه در بین زنان بیش از مردان در دستور کار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه هر زن معتاد میتواند هشت تا ۱۲ نفر را به سمت اعتیاد سوق دهد، اضافه کرد: این در حالی است که هر مرد چهار تا شش نفر را معتاد میکند و از این پیشگیری در بین زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی تصریح کرد: همچنین باید توجه داشته باشیم که زنان اغلب به اجبار خانواده و یا ناآگاهانه وارد چرخه اعتیاد میشوند و ترک آنها نیز دارای مراحل پیچیدهتری است.
هادی زاده عدم تربیت نوزادان متناسب با شرایط اجتماعی امروز را نیز از دیگر دلایل ابتلا به اعتیاد در زنان عنوان کرد و بیان داشت: از این رو نباید از یاد ببریم اعتیاد زنان تولد نوزادان معتاد را نیز به همراه دارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از آمار تولد نوزادان معتاد در استان اصفهان پنهان است و در این زمینه آمار رسمی نداریم، افزود: این امر به دنبال زایمان پنهان مادران معتاد اتفاق میافتد ضمن اینکه در صورت عدم شناسایی این نوزادان و مادران معتادشان با رشد خرید و فروش نوزادان روبرو خواهیم بود.
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