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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

طی مراسمی؛

علی محمدی به‌عنوان مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه منصوب شد

علی محمدی به‌عنوان مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه منصوب شد

کرمانشاه- علی محمدی به عنوان مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه منصوب شد و از زحمات جهانبخش کهریزی تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین معارفه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه امروز سه شنبه با حضور مشاور وزیر اقتصاد و مدیر کل دفتر امور استان‌ها، مدیر کل پشتیبانی کشور، معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه و مسئولان استانی در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.

در این مراسم علی محمدی به عنوان مدیر جدید اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان معرفی و از خدمات جهانبخش کهریزی تجیل به عمل آمد.

گفتنی است، جهانبخش کهریزی به مدت ۴ سال و ۸ ماه در سمت مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ایفای خدمت می کرد و مدیرکل جدید نیز از استان زنجان به کرمانشاه آمده است.

کهریزی پس از ۵ سال فعالیت در این اداره کل به افتخار بازنشستگی نائل شد.

کد مطلب 3825459

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