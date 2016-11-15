به گزارش خبرنگار مهر، آئین معارفه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه امروز سه شنبه با حضور مشاور وزیر اقتصاد و مدیر کل دفتر امور استان‌ها، مدیر کل پشتیبانی کشور، معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه و مسئولان استانی در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.

در این مراسم علی محمدی به عنوان مدیر جدید اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان معرفی و از خدمات جهانبخش کهریزی تجیل به عمل آمد.

گفتنی است، جهانبخش کهریزی به مدت ۴ سال و ۸ ماه در سمت مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ایفای خدمت می کرد و مدیرکل جدید نیز از استان زنجان به کرمانشاه آمده است.

کهریزی پس از ۵ سال فعالیت در این اداره کل به افتخار بازنشستگی نائل شد.