۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرستان بروجرد کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از انهدام ۱۱ باند تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف مقدار ۳۱۳ کیلو و ۱۶۵ گرم انواع مواد طی هفت ماه نخست امسال در بروجرد خبر داد.

وی گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر بروجرد با همکاری کلانتری و پاسگاه های این شهرستان طی هفت ماه نخست سال جاری، موفق به کشف مقدار ۳۱۳ کیلو و ۱۶۵ گرم انواع مواد مخدر شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد در ادامه افزود: دراین مدت ۱۱ باند سوداگر مرگ منهدم و دو هزار و ۳۰۷ فروشنده مواد مخدر و معتاد پر خطر دستگیر شد.

سرهنگ دلیری موفقیت پلیس را، نتیجه همکاری و تعامل خوب مردم با پلیس دانست.

وی همکاری و تعامل را نشانه آگاهی مردم نسبت به پلیس برشمرد و گفت: پلیس تمام توان خود را در راستای خدمت رسانی به مردم و تامین امنیت اجتماعی مردم، جلب مشارک و اعتماد مردم به کار خواهد گرفت.