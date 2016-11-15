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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

فرمانده انتظامی بروجرد:

۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرستان بروجرد کشف و ضبط شد

۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرستان بروجرد کشف و ضبط شد

بروجرد - فرمانده انتظامی بروجرد از کشف ۳۰۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر در این شهرستان طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از انهدام ۱۱ باند تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف مقدار ۳۱۳ کیلو و ۱۶۵ گرم انواع مواد طی هفت ماه نخست امسال در بروجرد  خبر داد.

وی گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر بروجرد با همکاری کلانتری و پاسگاه های این شهرستان طی هفت ماه نخست سال جاری، موفق به کشف مقدار ۳۱۳ کیلو و  ۱۶۵ گرم انواع مواد مخدر شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد در ادامه افزود: دراین مدت ۱۱ باند سوداگر مرگ منهدم و دو هزار و ۳۰۷ فروشنده مواد مخدر و معتاد پر خطر دستگیر شد.

سرهنگ دلیری موفقیت پلیس را، نتیجه  همکاری و تعامل خوب مردم با پلیس دانست.

وی همکاری و تعامل را نشانه آگاهی مردم نسبت به پلیس برشمرد و گفت: پلیس تمام توان خود را در راستای خدمت رسانی به مردم و تامین امنیت اجتماعی مردم، جلب مشارک و اعتماد مردم به کار خواهد گرفت.

کد مطلب 3825466

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