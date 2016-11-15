به گزارش خبرنگار مهر، محمود وهابزاده بعدازظهر سهشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: همهساله از بین شهدای اصناف شهید شاخصی انتخاب میشود که امسال نیز از بین ۱۰ هزار شهید اصناف و بازاریان اردبیل شهید دیدهبان به عنوان شهید شاخص اصناف معرفی شده است.
وی افزود: غلامحسین دیدهبان مسئول ستاد پشتیبانی جنگ در اردبیل بود که در عملیات کربلای هشت حضور یافت و در شلمچه در سال ۶۶ به درجه شهادت نائل آمد.
رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان استان متذکر شد: زمانی که خبر شهادت دیدهبان به امامجمعه وقت رسید ایشان فرمودند ستاد پشتیبانی جنگ نیرویی زحمتکش را از دست داده و دیدهبان شهیدی در خدمت اسلام بود.
وهابزاده با اشاره به اینکه یادواره این شهید شاخص در روز هفتم آذر ماه در حسینیه ثارالله سپاه استان برگزار میشود، اضافه کرد: برای این مراسم مستند شهید تدارک دیده شده و از تمبر شهید رونمایی میشود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این رونمایی از دو کتاب با عناوین «دیدهبان سبلان» که حاوی وصیتنامه، خاطرات و زندگینامه شهید دیدهبان است و همچنین کتاب «تجارت پرسود» در این مراسم پیشبینی شده است.
رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان برنامههای آتی را نامگذاری خیابانی به نام شهید دیدهبان و اجرای برنامه آبروی محله و آبروی اصناف عنوان کرد.
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