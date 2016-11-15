۴۰۰ کیوسک‌ تلفن همگانی صلواتی در مسیر نجف کربلا نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، شرکت مخابرات ایران، همچون سنوات گذشته، مقدمات خدمت رسانی به زائران نجف و کربلا را انجام داد که اولین اقدام، کاهش۵۰ درصدی تعرفه مکالمات زائرین اربعین است.

با توافق ایران و عراق، تعرفه مکالمات زائران اربعین از ۱۷ آبان ماه، ۵۰درصد کاهش یافت که این کاهش تعرفه تا پایان زمان برگشت زائران ادامه خواهد داشت. براین اساس، تمام تماس‌های خروجی که از ایران به عراق صورت گیرد با کاهش ۵۰ درصدی محاسبه می‌شود و این کاهش تعرفه به تماس‌های عراق به ایران تعلق نمی‌گیرد.

مخابرات تهیه ۴۰۰ کیوسک‌ تلفن همگانی صلواتی را در مسیر نجف - کربلا بر عهده داشته و متخصصان «فاوای» ستاد بازسازی عتبات عالیات تقریبا در هر یک کیلومتر از مسیر این کیوسک‌ها را نصب و راه‌اندازی کرده‌اند.

مخابرات منطقه ایلام به منظور بستر سازی برای برقراری ارتباطات در حوزه ثابت، سیار و باند پهن اقداماتی انجام داده است. سال گذشته حدود یک و نیم میلیون نفر از پایانه مرزی مهران تردد کردند که با توجه به شرایط موجود، پیش بینی ها حاکی از این است که امسال حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد به این رقم اضافه می شود.

سایر مناطق مخابراتی نیز در مسیرهای حرکت زائران (استان های کرمانشاه، همدان، کردستان) تمهیدات لازم را برای برقراری ارتباطات زائرین کربلای معلی فراهم کرده اند.

شرکت مخابرات ایران در مسیرهای حرکت زائرین به سمت کربلا تمام نیازمندی های ارتباطی را فراهم کرده است و به منظور مشارکت درفضای فرهنگی اجتماعی حماسه اربعین، با مشارکت وزارت ارتباطات، موکب هایی در شهر مهران راه اندازی شده که ضمن پذیرایی از زوار شریف، به ارائه خدمات و تامین نیازمندی های زائران می پردازند.

در همین راستا در بخش تلفن ثابت، تمام نیازهای ارگان ها و سازمان ها تامین شده و با توجه به نیازمندی به کارت تلفن همگانی در پایانه مرزی مهران، این کارت ها به میزان لازم آماده شده است.

در بخش تلفن همراه، به منظور پوشش ۱۰۰درصدی از ایلام تا پایانه مرزی مهران به فاصله حدود ۱۲۰ کیلومتر سایتهای پرتابل برای نقاط فاقد پوشش و سایت های دایمی برای مسیر مهران – ایلام، راه اندازی شد.

یکی دیگر از خدمات برنامه‌ریزی شده در سال جاری ارائه اینترنت رایگان در کل مسیرها برای زائران است و حجم تماس‌هایی که از طریق شبکه اینترنت است، چندین برابر خواهد شد.