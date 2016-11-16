سیروس الوند کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ساخت پروژه سینمایی «آنجا همان ساعت» به تعویق افتاده است، گفت: این فیلم یک پروژه متفاوت برای من به‌شمار می‌رود و تا زمانی که شرایط مناسب فراهم نشود دست به تولید این پروژه نمی زنم و در حال حاضر به دنبال یک سرمایه‌گذار مناسب برای این فیلم هستم.

وی تاکید کرد: البته فصل لازم برای ساخت «آنجا همان ساعت» را از دست داده ام و با توجه به اینکه جشنواره فیلم فجر در راه است زمان لازم برای تولید آن را ندارم به همین دلیل بعید می دانم که این پروژه در سال جاری جلوی دوربین برود.

کارگردان فیلم «این سیب هم برای تو» توضیح داد: «آنجا همان ساعت» قصه ای نیست که بخواهم با عجله آن را بسازم و می توان گفت این فیلم در ادامه فیلم «یک بار برای همیشه» است که در سال ۱۳۷۰ ساخته شده است به همین دلیل می خواهم «آنجا همان ساعت» به خوبی ساخته شود و تبدیل به یک اثر ماندگار در کارنامه کاری ام شود.

وی ادامه داد: قرار بود در این پروژه ماهور دخترم نیز بازی کند، چرا که قصه فیلم براساس دخترم نوشته شده است. با توجه به اینکه شرایط مناسب برای اکران آن فراهم نشد از او خواستم تا در پروژه تهمینه میلانی بازی کند و آن را از دست ندهد.

الوند در پایان گفت: برای من ساخت این پروژه سینمایی از اهمیت بسیاری برخوردار است و در ساخت آن وسواس لازم را به کار می برم.