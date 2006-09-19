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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۵۳

از سوي سازمان بورس منتشر شد:

متن پيشنهادي دستور العمل اجرايي جرايم مرتبط با دستكاري بازار

متن پيشنهادي دستور العمل اجرايي جرايم مرتبط با دستكاري بازار

سازمان بورس متن پيشنهادي دستور العمل اجرايي جرايم مرتبط با بورس را به منظور بررسي كارشناسان منتشر كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دستورالعمل اجرايي جرايم مرتبط با دستكاري بازاركه در10 ماده ، 6 تبصره و 21 تدوين شده است.

در اجراي بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل اجرايي مرتبط با دستكاري بازار به شرح زير به تصويب مي‌رسد.
ماده 1: اصطلاحات بكار رفته در اين دستورالعمل عبارتند از:
الف) سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار ايران موضوع ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار است.
ب) قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر 1384 مي‌باشد.
ج) عمليات: اقداماتي در بازار از قبيل ارائه، تغيير و يا حذف پيشنهاد خريد و يا فروش و همچنين انجام معاملات.
د) شخص: هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه بصورت مستقيم يا غيرمستقيم، تحت هر عنوان عملياتي را در بازار انجام دهد.
ه) پيشنهاد خريد يا فروش: اعلام آمادگي براي خريد يا فروش اوراق بهادار از طرف اشخاص در بازار.
و) قيمت پاياني: قيمت هر ورقه بهادار كه در پايان هر جلسه رسمي معاملاتي بازار بورس، محاسبه و اعلام مي‌شود.
ز) قيمت‌گذاري سهم: فرآيندي براي تشخيص و تعيين قيمت اوراق بهادار.
ح) كارگزار: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها معامله مي‌كند.
ط) كارمزد: حق‌الزحمه كارگزار در ازاء انجام سفارشات مشتريان كه ميزان آن توسط تعرفه مصوب سازمان تعيين مي‌گردد.

ماده 2: دستكاري بازار عبارت‌ است از اقداماتي كه نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه‌كننده از روند معاملات، ايجاد قيمتهاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

ماده 3: ايجاد ظاهري گمراه‌كننده: عبارت است از هرگونه اقدامي توسط اشخاص كه بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم منجر به ايجاد يا القاء ظاهري غلط و گمراه‌كننده در مورد عمليات بازار بورس وقيمت  اوراق بهادار گردد، از قبيل:
الف) معاملات صوري: معاملاتي به يكي از روشهاي زير كه منجر به هرگونه تأثيرگذاري نامتعارف در بازار گردد:
- انجام معاملات با تغيير مالكيت كاذب،
- انجام معاملاتي با توافق قبلي خريدار و فروشنده مبني بر برگرداندن سهام معامله شده،
- انجام معاملاتي با توافق بر ارائه همزمان پيشنهاد خريد و فروش با يك مقدار و يك قيمت توسط طرفين.
ب) القاء رونق يا ركود: اقداماتي در بازار كه با هدف القاء رونق يا ركود از طريق ارايه پيشنهاد خريد و فروش غيرواقعي و يا انجام معامله غيرمتعارف صورت گيرد.
ج) كارمزدسازي: انجام معاملات مكرر و غيرمتعارف كه منجر به افزايش كارمزد دريافتي گردد.

ماده 4: ايجاد قيمتهاي كاذب: عبارت است از ايجاد اختلال در جريان عادي تعيين قيمت به هر وسيله ممكن و در نتيجه تغييرات غيرمنطقي قيمت با اقداماتي از قبيل:
الف) اختلال در جريان عادي قيمت‌گذاري اوراق،
ب) اختلال در جريان تعيين قيمت پاياني،
ج) كاهش، افزايش و تثبيت غيرواقعي قيمت،
د) نگهداري قيمت به قصد حفظ قيمت برخي از اوراق براي اهداف خاص.

ماده 5: اغواي اشخاص به انجام معاملات اوارق بهادار: عبارت است از هرگونه اقدام به تطميع، تحريك و ترغيب اشخاص به انجام معامله، از قبيل:
الف) افشاء آگاهانه اطلاعات مهمِ گمراه‌كننده و موهوم به هر نحو،
ب) قصور فرد مسئول در فرآيند انتشار اطلاعات و يا عدم جلوگيري از انتشار اطلاعات مهمِ گمراه‌كننده و موهوم،
ج) توصيه، تهييج و يا دادن تضمين به اشخاص بصورت مكتوب، شفاهي و يا الكترونيكي در جهت اغواي اشخاص.
تبصره: تشخيص مصاديق اطلاعات مهم، وفق موازين آيين‌نامه افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته‌شده در بورس مصوب 16/04/82 و آيين نامه جايگزين آن خواهد بود. 

ماده 6: موارد زير نيز نوعاً منجر به دستكاري بازار مي‌گردد:
الف) احتكار: خريداري و جمع‌آوري موجودي اوراق بهادار مورد نظر از بازار به منظور قبضه‌كردن بازار و زمينه‌سازي براي كسب سود فوق‌العاده از بدهكاران سهم
تبصره: بدهكاران سهم، كارگزاراني هستند كه تعهد فروش سهم را براي مشتريان خود به ميزان مورد نظر آنها در بازار نموده‌اند.
ب) تباني: توافق دو يا چند شخص جهت انجام عمليات غيرمتعارف در بازار.

ماده 7: هر شخصي كه اقدام به دستكاري بازار نمايد به مجازاتهاي مقرر در ماده 46 قانون محكوم مي‌گردد.

ماده 8: سازمان به منظور حسن اجراي اين دستورالعمل، نظارت دقيق، مستمر و جامعي را بر نحوه عمليات بازارها خواهد داشت.
تبصره (1): سازمان و بورسها به منظور اجراي اين ماده، بايستي سيستم‌هاي نظارتي مكانيزه و تخصصي مورد نياز خود را مستقر نمايند. 
تبصره (2): بورسها مكلفند ساز و كاري را جهت فرآوري و انتقال اطلاعات از كليه نهادهاي مالي مرتبط، مطابق با ساختارهاي اطلاعاتي مورد نياز سازمان فراهم نمايند.
تبصره (3): هرگونه اختلال در جريان انتقال اطلاعات نظارتي، مصداق بند 2 ماده 49 قانون مي‌باشد.

ماده 9: سازمان به منظور محاسبه ميزان سود بدست آمده و يا زيان متحمل نشده موضوع مجازاتهاي فصل 6 قانون نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي اقدام خواهد كرد. 

ماده 10: كليه اشخاص موضوع اين دستورالعمل مكلفند اطلاعات مورد نياز، جهت پيگيري و كشف موارد دستكاري بازار را در اختيار سازمان قرار دهند.
تبصره: سازمان نسبت به تهيه دستورالعمل اجرايي بازرسي به منظور جمع‌آوري دلايل، مدارك و گزارش‌ها در خصوص موارد مشكوك، اقدام خواهد كرد.

اين دستورالعمل در 10 ماده و 6 تبصره و 21 بند در جلسه مورخ 16/02/85 به تصويب گروه كاري (6) رسيد.

کد مطلب 382548

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