متن پيشنهادي دستور العمل اجرايي جرايم مرتبط با دستكاري بازار

به گزارش خبرگزاري مهر، دستورالعمل اجرايي جرايم مرتبط با دستكاري بازاركه در10 ماده ، 6 تبصره و 21 تدوين شده است.
در اجراي بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل اجرايي مرتبط با دستكاري بازار به شرح زير به تصويب ميرسد.
ماده 1: اصطلاحات بكار رفته در اين دستورالعمل عبارتند از:
الف) سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار ايران موضوع ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار است.
ب) قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر 1384 ميباشد.
ج) عمليات: اقداماتي در بازار از قبيل ارائه، تغيير و يا حذف پيشنهاد خريد و يا فروش و همچنين انجام معاملات.
د) شخص: هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه بصورت مستقيم يا غيرمستقيم، تحت هر عنوان عملياتي را در بازار انجام دهد.
ه) پيشنهاد خريد يا فروش: اعلام آمادگي براي خريد يا فروش اوراق بهادار از طرف اشخاص در بازار.
و) قيمت پاياني: قيمت هر ورقه بهادار كه در پايان هر جلسه رسمي معاملاتي بازار بورس، محاسبه و اعلام ميشود.
ز) قيمتگذاري سهم: فرآيندي براي تشخيص و تعيين قيمت اوراق بهادار.
ح) كارگزار: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها معامله ميكند.
ط) كارمزد: حقالزحمه كارگزار در ازاء انجام سفارشات مشتريان كه ميزان آن توسط تعرفه مصوب سازمان تعيين ميگردد.
ماده 2: دستكاري بازار عبارت است از اقداماتي كه نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراهكننده از روند معاملات، ايجاد قيمتهاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
ماده 3: ايجاد ظاهري گمراهكننده: عبارت است از هرگونه اقدامي توسط اشخاص كه بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم منجر به ايجاد يا القاء ظاهري غلط و گمراهكننده در مورد عمليات بازار بورس وقيمت اوراق بهادار گردد، از قبيل:
الف) معاملات صوري: معاملاتي به يكي از روشهاي زير كه منجر به هرگونه تأثيرگذاري نامتعارف در بازار گردد:
- انجام معاملات با تغيير مالكيت كاذب،
- انجام معاملاتي با توافق قبلي خريدار و فروشنده مبني بر برگرداندن سهام معامله شده،
- انجام معاملاتي با توافق بر ارائه همزمان پيشنهاد خريد و فروش با يك مقدار و يك قيمت توسط طرفين.
ب) القاء رونق يا ركود: اقداماتي در بازار كه با هدف القاء رونق يا ركود از طريق ارايه پيشنهاد خريد و فروش غيرواقعي و يا انجام معامله غيرمتعارف صورت گيرد.
ج) كارمزدسازي: انجام معاملات مكرر و غيرمتعارف كه منجر به افزايش كارمزد دريافتي گردد.
ماده 4: ايجاد قيمتهاي كاذب: عبارت است از ايجاد اختلال در جريان عادي تعيين قيمت به هر وسيله ممكن و در نتيجه تغييرات غيرمنطقي قيمت با اقداماتي از قبيل:
الف) اختلال در جريان عادي قيمتگذاري اوراق،
ب) اختلال در جريان تعيين قيمت پاياني،
ج) كاهش، افزايش و تثبيت غيرواقعي قيمت،
د) نگهداري قيمت به قصد حفظ قيمت برخي از اوراق براي اهداف خاص.
ماده 5: اغواي اشخاص به انجام معاملات اوارق بهادار: عبارت است از هرگونه اقدام به تطميع، تحريك و ترغيب اشخاص به انجام معامله، از قبيل:
الف) افشاء آگاهانه اطلاعات مهمِ گمراهكننده و موهوم به هر نحو،
ب) قصور فرد مسئول در فرآيند انتشار اطلاعات و يا عدم جلوگيري از انتشار اطلاعات مهمِ گمراهكننده و موهوم،
ج) توصيه، تهييج و يا دادن تضمين به اشخاص بصورت مكتوب، شفاهي و يا الكترونيكي در جهت اغواي اشخاص.
تبصره: تشخيص مصاديق اطلاعات مهم، وفق موازين آييننامه افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفتهشده در بورس مصوب 16/04/82 و آيين نامه جايگزين آن خواهد بود.
ماده 6: موارد زير نيز نوعاً منجر به دستكاري بازار ميگردد:
الف) احتكار: خريداري و جمعآوري موجودي اوراق بهادار مورد نظر از بازار به منظور قبضهكردن بازار و زمينهسازي براي كسب سود فوقالعاده از بدهكاران سهم
تبصره: بدهكاران سهم، كارگزاراني هستند كه تعهد فروش سهم را براي مشتريان خود به ميزان مورد نظر آنها در بازار نمودهاند.
ب) تباني: توافق دو يا چند شخص جهت انجام عمليات غيرمتعارف در بازار.
ماده 7: هر شخصي كه اقدام به دستكاري بازار نمايد به مجازاتهاي مقرر در ماده 46 قانون محكوم ميگردد.
ماده 8: سازمان به منظور حسن اجراي اين دستورالعمل، نظارت دقيق، مستمر و جامعي را بر نحوه عمليات بازارها خواهد داشت.
تبصره (1): سازمان و بورسها به منظور اجراي اين ماده، بايستي سيستمهاي نظارتي مكانيزه و تخصصي مورد نياز خود را مستقر نمايند.
تبصره (2): بورسها مكلفند ساز و كاري را جهت فرآوري و انتقال اطلاعات از كليه نهادهاي مالي مرتبط، مطابق با ساختارهاي اطلاعاتي مورد نياز سازمان فراهم نمايند.
تبصره (3): هرگونه اختلال در جريان انتقال اطلاعات نظارتي، مصداق بند 2 ماده 49 قانون ميباشد.
ماده 9: سازمان به منظور محاسبه ميزان سود بدست آمده و يا زيان متحمل نشده موضوع مجازاتهاي فصل 6 قانون نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي اقدام خواهد كرد.
ماده 10: كليه اشخاص موضوع اين دستورالعمل مكلفند اطلاعات مورد نياز، جهت پيگيري و كشف موارد دستكاري بازار را در اختيار سازمان قرار دهند.
تبصره: سازمان نسبت به تهيه دستورالعمل اجرايي بازرسي به منظور جمعآوري دلايل، مدارك و گزارشها در خصوص موارد مشكوك، اقدام خواهد كرد.
اين دستورالعمل در 10 ماده و 6 تبصره و 21 بند در جلسه مورخ 16/02/85 به تصويب گروه كاري (6) رسيد.
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