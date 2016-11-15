نمایش «گاری گِت گِت» در تماشاخانه ارغنون

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایش سارا پهلوانی، حمید خوشنویس، فرشاد قاسمی و ناهید محمودی به ایفای نقش می‌پردازند. در خلاصه داستان این نمایش آمده است: قانون بازی این‌ است که اگر کسی کشته شود تا وقتی تمام خونش نرفته در لاین دیگری از زمان، اگر قاتل خود را بکشد فرصت زیستن دوباره پیدا می کند. شخصی به اشتباه کشته می شود. او بازی را می فهمد و تصمیم می گیرد آن را به هم بریزد، خود را می کشد. اما در بازی بزرگتری گرفتار می شود و مدام محکوم به کشتن خودش می شود چرا که خودش قاتل خودش است. زن او میلیون ها قدم دنبالش می گردد ، در مسیرش بارها او را پیدا می کند اما مرد که محکوم شده خود را بکشد زن را به یاد نمی آورد تا اینکه...

این نمایش از اول آذر هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه ارغنون روی صحنه می‌رود. دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: نویسنده و کارگردان: فرشاد قاسمی، طراح نور: احسان فلاحت‌پیشه، گرافیست: سعید رضوانی، دستیار کارگردان: نصرالله اوصیا، مدیر اجرایی: علیرضا دست افکن، مشاور رسانه‌ای: مریم نراقی، تبلیغات مجازی:محمدرضا ایمانیان.

فرشاد قاسمی دانش آموخته دانشگاه سوره، پیش از این تجربه کارگردانی نمایش‌های «مرغ دریایی» (ژان میشل ریپ)، «قرار با قاف»، «قصر تلخ»، «بهشت به شرط آتش» ( برگزیده کارگردانی تئاتر محراب) و «اینجا کجاست من کی‌ام» را داشته است.