کودکان شیرازی پای حرف های قصه گویان نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه، کتابداران کتابخانه عمومی شهید دستغیب شیراز در قالب برنامه «آی قصه قصه قصه» به معرفی کتاب و قصه گویی برای کودکان پرداختند.

مدیراجرایی هفته کتاب فارس در حاشیه این برنامه که با حضور مهدی امید بخش معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و راشد اسلامی فارس برگزار شد، گفت: دبستان عبدالرحیم بزرگی ناحیه 3 آموزش و پرورش شیراز واقع در میدان کوزه گری، صبح دیروز میزبان قصه گویان بخش کودک کتابخانه عمومی شهید دستغیب شیراز بود.

حسن دهقان افزود: ویژه برنامه قصه گویی یار مهربان با عنوان «آی قصه قصه قصه» به منظور آشنایی کودکان با قصه به عنوان یکی از راه های ترویج فرهنگ مطالعه برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این مراسم قصه گویان علاوه بر معرفی کتاب و اجرای نمایش عروسکی بر مبنای کتاب، دانش آموزان کلاس اول و دوم این دبستان را با عضویت در کتابخانه های عمومی و استفاده از خدمات آن آشنا کردند گفت: خواندن داستان برای کودکان از روزهای نخستین مدرسه، حتی قبل از آن در منزل، دارای اهمیت زیادی است بنابراین این برنامه در اولویت برنامه های هفته کتاب استان و شهر شیراز قرار گرفت.

مدیرمسئول موسسه فرهنگی هنری آفتاب مهر صبا در ادامه خاطرنشان کرد: در برنامه قصه گویی یار مهربان کتابداران بخش کودک که بیشترین برخورد را با کودکان در حوزه کتاب و کتابخوانی دارند برای اجرای برنامه همکاری کردند تا کودکان علاوه بر آشنایی با کتاب، فرهنگ استفاده از کتابخانه های عمومی و فعالیت های جمعی را نیز بیاموزند.

وی در پایان ضمن قدردانی از اداره کتابخانه های عمومی شیراز و مسئول کتابخانه عمومی شهید دستغیب گفت: این مراسم نیز به 120 دانش آموز مدرسه عبدالرحیم بزرگی کتاب اهدا شد.

برنامه های بیست و چهارمن هفته کتاب فارس از 24 آبان ماه آغاز به کار کرد و تا یکم آذرماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های بیست و چهارمین هفته کتاب فارس چهارشنبه 26 آبان در مدرسه احمدبن موسی(ع) شیراز در ناحیه یک «جشن تکلیف کتاب» برگزار می شود.