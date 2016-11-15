آزادسازی روستای «مبضالی» در غرب موصل توسط حشدالشعبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، نیروهای حشدالشعبی عراق در ادامه مبارزه خود با گروه تروریستی تکفیری داعش در موصل دستاوردهای بیشتری کسب کردند.

بر اساس این گزارش، حشدالشعبی در بیانیه ای اعلام کرد که روستای «مبضالی» در غرب موصل واقع در استان نینوا را از کنترل تروریست های داعش خارج و آزاد کرده اند و شماری از تروریست ها نیز در این عملیات به هلاکت رسیدند.

مرحله سوم عملیات حشدالشعبی در محور غربی موصل روز دوشنبه کلید خورد. منابع عراقی اعلام کردند که نیروهای «حشد الشعبی» در دومین روز از عملیات فاز سوم آزادسازی محور غربی شهر موصل، به سمت روستاهای «الطینیه» و «عین صلیبی» پیشروی کردند.

گفتنی است، الاسدی سخنگوی حشدالشعبی پیش از این نیز عنوان کرده بود: وسعت محور عملیات حشد الشعبی حدود ۱۴ هزار کیلومتر است که شامل الحضر، البعاج و اطراف آن به سوی تلعفر می شود.