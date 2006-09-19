فراخوان شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي براي تظاهرات روز جمعه عليه اظهارات خصمانه پاپ

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، در اين اطلاعيه اي آمده است: همانگونه كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي فرمودند؛ سخنان پاپ، تازه ترين حلقه توطئه جنگ صليبي است. سخنان پاپ كمك به سياست هاي سلطه گران جهان براي ايجاد بحران مذهبي ميان مسلمانان و مسيحيان است.

به همين منظور، مردم قهرمان وهميشه سرافراز تهران با به نمايش گذاشتن وحدت واتحاد هميشگي خود و با همراهي ساير ملل آزاده جهان با صفوفي به هم پيوسته حمايت خود را از دين مبين اسلام، دين صلح و رحمت دين برابري و برادري اعلام و انزجار خود را از دشمنان قسم خورده اسلام، معاندين و مغرضين به منصه ظهور مي رسانند و مشت محكمي بر دهان ياوه گويان وايادي استكبار جهاني زده و با عزت راه سربلندي را طي مي نمايند.

در ادامه اين اطلاعيه آمده است: زدن تهمت خشونت گرايي و منطق ستيزي به آئيني كه سراسر نور و رحمت و صلح و مدارا است و در كتاب مقدس آن پيروان اديان آسماني ديگر به تفاهم بر سر مشتركات فراخوانده شده اند و فرهنگ و تمدن بشري وامدار آموزه هاي بزرگ انساني آن است، اگر از سر عناد و دشمني نباشد، حداقل نشانگر كج فهمي و كوته بيني است.

مردم ايران هوشيارتر و بيدارتر از هميشه جلوي توطئه گران ايستاده وبا حفظ وحدت و يكپارچگي خود و با پيروي از منويات رهبر عظيم الشان نقشه شوم دشمنان راخنثي مي نمايند.

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي با دعوت از مردم فهيم تهران از آنان خواست تا با حضور آگاهانه وگسترده خود در اين تظاهرات و راهپيمايي كه روز جمعه 31 شهريور ماه و پس از اتمام نماز جمعه تهران برگزار مي شود، عامل وحدت بين مسلمانان واديان الهي و جلوگيري از سوء استفاده دشمنان قسم خورده اديان الهي باشند و با آرمان امام راحل (ره) و شهدا تحديد ميثاق نمايند.