میثم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه تنیس «جام آدینه» به مدت دو روز در بخش بانوان و آقایان در محل زمین تنیس شهرداری بجنورد برگزار شد.
وی بابیان اینکه ۱۵ تنیسور در بخش بانوان با یکدیگر رقابت کردند، افزود: در پایان این رقابتها سمانه عالمی پور موفق به کسب مقام نخست و اسماء شاکری موفق به کسب جایگاه دوم شد.
سرپرست هیئت تنیس خراسان شمالی تصریح کرد: همچنین در بخش آقایان رضا کافی در جایگاه نخست و امین معماریان در جایگاه دوم ایستادند.
عزیزی بیان داشت: با توجه به سرد شدن هوا، تمرینات تنیس از فضای باز به سالنهای سرپوشیده منتقل میشود.
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