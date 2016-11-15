میثم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه تنیس «جام آدینه» به مدت دو روز در بخش بانوان و آقایان در محل زمین تنیس شهرداری بجنورد برگزار شد.

وی بابیان اینکه ۱۵ تنیسور در بخش بانوان با یکدیگر رقابت کردند، افزود: در پایان این رقابت‌ها سمانه عالمی پور موفق به کسب مقام نخست و اسماء شاکری موفق به کسب جایگاه دوم شد.

سرپرست هیئت تنیس خراسان شمالی تصریح کرد: همچنین در بخش آقایان رضا کافی در جایگاه نخست و امین معماریان در جایگاه دوم ایستادند.

عزیزی بیان داشت: با توجه به سرد شدن هوا، تمرینات تنیس از فضای باز به سالن‌های سرپوشیده منتقل می‌شود.