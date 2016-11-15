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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

سرپرست هیئت تنیس خراسان شمالی:

رقابت‌های تنیس «جام آدینه» در بجنورد پایان یافت

رقابت‌های تنیس «جام آدینه» در بجنورد پایان یافت

بجنورد- سرپرست هیئت تنیس خراسان شمالی گفت: رقابت‌های تنیس «جام آدینه» بجنورد با حضور ۴۰ تنیسور ظهر سه‌شنبه پس از دو روز با معرفی برترین‌ها پایان یافت.

میثم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه تنیس «جام آدینه» به مدت دو روز در بخش بانوان و آقایان در محل زمین تنیس شهرداری بجنورد برگزار شد.

وی بابیان اینکه ۱۵ تنیسور در بخش بانوان با یکدیگر رقابت کردند، افزود: در پایان این رقابت‌ها سمانه عالمی پور موفق به کسب مقام نخست و اسماء شاکری موفق به کسب جایگاه دوم شد.

سرپرست هیئت تنیس خراسان شمالی تصریح کرد: همچنین در بخش آقایان رضا کافی در جایگاه نخست و امین معماریان در جایگاه دوم ایستادند.

عزیزی بیان داشت: با توجه به سرد شدن هوا، تمرینات تنیس از فضای باز به سالن‌های سرپوشیده منتقل می‌شود.

کد مطلب 3825496

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