دو بازيكن ذوب آهن از بازي با مس كرمان محروم شدند

به گزارش خبرنگار مهر دراصفهان ، تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان محمد صلصالي مدافع-هافبك اين تيم به دليل مصدوميت از ناحيه كشاله ران و مجيد باجلان هافبك خود را به دليل مصدوميت مچ پا در بازي مقابل مس كرمان دراختيار ندارد.

مهدي رجب زاده نيز كه از ناحيه كشاله ران از مصدوميت رنج مي برد با چند جلسه فيزيوتراپي كه طي اين هفته انجام داد مشكلي براي حضور درتركيب اصلي اين تيم اصفهاني نخواهد داشت .

به گزارش مهر تيم ذوب آهن امروزبعد ازظهر پس از تمرين در ورزشگاه شهيد كشوري تهران با پرواز ساعت 30/18 از فرودگاه مهرآباد به كرمان سفرمي كند. اين تيم بعد ازظهر پنج شنبه در ورزشگاه سليمي كيا شهركرمان مقابل تيم مس صف آرايي خواهد كرد.

ذوب آهن در پايان هفته دوم با كسب 3 امتياز در رده نهم جدول قرار داد و مس كرمان نيز با همين امتياز يك رده پايين تر قرار گرفته است.