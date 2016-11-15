توسعه صادرات غیرنفتی رفع مشکل اشتغال را در پی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز در نشست تخصصی کارگروه توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه این استان ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات محصولات کشاورزی است، گفت: ترویج صادرات محصولات کشاورزی به جز توسعه اقتصادی و درآمد زایی می تواند بخشی از مشکلات بیکاری را در استان سمنان برطرف کند.

وی افزود: استان سمنان از چنان ظرفیتی در زمینه تولیدات غیرنفتی به خصوص در حوزه کشاورزی برخوردار است که در صورت مدیریت تولیدات این حوزه و رفع مشکلات کشاورزی، می توان بخش اعظمی از بیکاری موجود در بین جوانان دیار قومس را برطرف کرد.

کشاورز باید آموزش ببیند

استاندار سمنان همچنین به توانمند سازی کشاورزان نیز اشاره کرد و گفت: اینکه بدون آموزش کافی از کشاورزان بخواهیم تا محصولاتشان را با روش ها مدرن و دوری از کشاورزی سنتی مشت کرده و فرآیند چرخه تولید تا صادرات را طی کنند، بی انصافی و امری نشدنی است لیکن ابتدا باید کشاورز را توجیح کرد و سپس از او خواست تا به چرخه صادرات غیرنفتی استان بپیوندد.

حباز خطاب به مسئولان استانی، ابراز داشت: مسئولان باید علاوه بر فراهم کردن بازاریابی داخلی و خارجی، صادر کنندگان را تحت آموزش های بازار یابی قرار دهند لذا از مسئولان می خواهیم تا به میان کشاورزان بروند و به انتظار کشاورزان برای مراجعه و دریافت آموزش نباشند چرا که کشاورز نمی تواند به منظور شرکت در دوره آموزشی، زمین و کار خود را رها کند همچنین باید توجه داشت که کشاورزی سنتی در این استان، مانند سایر نقاط ایران اسلامی همچنان نهادینه است و باید در این باره نیز چاره ای اندیشید.

وی افزود: کشاورزان در صورت آموزش می توانند با چرخه صادرات محصولات غیر نفتی و همچنین زنجیره تولید از کشاورزی و کارگر تا حمل و نقل و بازار بین المللی آشنا شوند لذا از مسئولان می خواهیم تا در کنار آموزش های تکنیکی در زمینه های تخصصی کشاورزی، به این قشر مستعد، آموزش های بازار یابی و چرخه تولید را نیز ارائه دهند تا کشاورزان خودشان بتوانند بازار محصولات خود را بیابند که در این راه فضای مجازی می تواند یکی از ظرفیت های حال حاضر باشد.

استان سمنان قطب کشاورزی است

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه زمینه لازم و بیشتر برای صادرات محصولات کشاورزی با همکاری همه سازمان‌ها ایجاد شود، گفت: استان ما قطب کشاورزی است لذا چرا نباید از این قطب بودن بهره مند شویم امروز انگور، پسته، بادمجان، زردآلو، خربزه، انار، گردو و... در استان به وفور در استان کشت می شود و باید از این ظرفیت ها در راستای اشتغال زایی بهره برد.

خباز تصریح کرد: کشاورز اگر به منفعت کار سخت خود بر روی زمین امیدوار باشد قطعا به ادامه راه امیدوار خواهد بود چرا که کشاورزان قشری زحمتکش و کم توقع هستند لذا باید شرایطی فراهم شود تا ارزش افزوده این محصولات به کشاورزان برگردد و بهره وری بیشتری از تولید محصولات خود ببرند.

وی افزود: توسعه صادرات کشاورزی علاوه بر اینکه می تواند به اقتصاد محلی و استانی کمک کند می تواند درآمدزایی و کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت و فرآورده های آن را نیز در بر داشته باشد.