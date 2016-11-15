تعطیلی هایی که تسکین دهنده نیست/دولتی ها آلودگی هوا را باورندارند

خبرگزاری مهر- گروه سیاست: این روزها حال هوای تهران اصلا خوب نیست. غلظت آلاینده ها از وضعیت هشدار و خطرناک هم عبور کرده و هر کسی که لحظاتی را در خیابان های پایتخت باشد، از مواهب این آلاینده ها به احسن وجه بهره مند می شود! امروز اما برای دومین روز متوالی مدارس ابتدایی، مهدهای کودک و پیش دبستانی های تهران تعطیل اعلام شد. اقدامی که عینی ترین واکنش دولت به وضعیت اسفبار تهران است.

براساس اعلام سازمان کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای دیروز تهران از مرز ۱۵۰ گذشت و برای تمام گروه های سنی ناسالم اعلام شد. کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران عصر یکشنبه تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که مدارس ابتدایی، مهدهای کودک و پیش دبستانی های تهران تعطیل هستند. اما به رقم تعطیلی روز گذشته بخشی از مدارس، میزان آلودگی روز دوشنبه دو برابر حد مجاز اعلام شد و این نشان داد که اقدام بدون مدیریت و حرکت ایذایی دولت در تعطیلی مدارس ابتدایی نه تنها کمکی به رفع آلودکی هوا نکرد بلکه اوضاع وخیم تر شد.

براین اساس امروز برای سومین روز متوالی کمیته اضطرار تشکیل جلسه داد تا فردا را تعطیل اعلام کند و اما هنوز مشخص نیست که این سیر تعطیلی های روز به روز تا چه زمانی ادامه خواهد داشت اما قطع به یقین این راه برای درمان اوضاع آلوده هوای تهران مناسب نیست.

تردیدی نیست که بخش اعظمی از آلودگی های تهران به دلیل تردد خودروهای شخصی و عمومی دودزاست. از سوی دیگر براساس آمار مراکز کنترل ترافیک روزانه ۴۵۰ تا ۷۵۰ هزار ماشین به تهران رفت و آمد می کنند که این امر نیز بر مسئله آلودگی هوای ابرشهر تهران می افزاید.

و این در حالی است که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست نه تنها در فصول سر هوا به طور معمول از دسترس خارج شده بلکه هیچ گونه اقدامی که نشان دهنده نیت خیر این سازمان دولتی حداقل برای رفع مقطعی آلودگی هوا باشد به چشم نمی خورد.

اقدام به تعطیلی روز به روز مدارس آن هم تنها مقاطع ابتدایی و پیش دبستانی به نظر می رسد نشان از آن دارد که دولت هنوز باور ندارد که شاخص آلودگی در تهران از حد هشدار گذشته است.

در حالی هنوز دولتی ها واکنش جدی به آلودگی کشنده تهران نشان نداده اند که روزگذشته فاطمه حسینی نماینده خاص اصلاح طلب تهران بابت آلودگی از مردم حوزه انتخابیه اش عذرخواهی کرد و امروز در اقدامی مهم تر مجمع نمایندگان تهران خطاب به روحانی بیانیه ای صادر کرده و درخواست رسیدگی فوری به اوضاع اب و هوایی پایتخت داشت. این سلسله واکنش ها تا جایی ادامه یافت که الیاس حضرتی دیگر نماینده اصلاح طلب تهران هم به میدان آمد و هوای پایتخت را شرم آور خواند.

باتوجه به توانمندی های سیستم های کنترل هوا و پیشرفت ابزار هواشناسی، به راحتی از ابتدای هفته قابل پیش بینی بود که هوای پایتخت تا انتهای هفته تغییر خاصی نخواهد کرد و بهترین راه برای کاهش آسیب رساندن آلاینده ها به شهروندان، ترغیب آنها به خروج از شهر است، اتفاقی که اگر در تعطیلی مدارس دقیق و درست عمل می شد، قابل تحقق بود. در واقع مدارس باید به گونه ای تعطیل می شدند که با تجمیع روزهای تعطیلی شهروندان به خروج از شهر اقدام می کردند نه اینکه با اعلام روزانه تعطیلی فردا، عملا امکان برنامه ریزی از خانواده ها سلب شود. ضمن اینکه در پی تعطیلی مدارس و با حضور فرزندان در منزل، طاقت آنها به سر آمده و عملا تنها مفر را در خروج از خانه و حضور در حیاط و کوچه می یابند. به نظر می رسد آلودگی تهران هم به تدبیر دولت یازدهم مبتلا شده و روزهای پرآلاینده تری در پیش است.