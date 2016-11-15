به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی ظهر امروز در همایش ملی حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: رعایت نکردن حقوق شهروندی، فردی و اجتماعی از یک سو، گسترش آسیب‌های اجتماعی از سوی دیگر سبب شده امروز شاهد عریض و طویل شدن سیستم قضایی در کشور باشیم.

وی عنوان کرد: قوه قضائیه شورای حل اختلاف را برای حل مسالمت آمیز برخی پرونده ها و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تشکیل داد اما امروز می بینیم حجم عظیمی از مراجعات به این نهاد هر روز دامنه اختیارات و حدود شورای حل اختلاف را گسترده تر می کند و از سوی دیگر آمار ورود پرونده به دستگاه قضایی همچنان بالا است.

عباسی بیان کرد: اگر آمار پرونده های موجود در دستگاه قضایی شامل ۱۴ میلیون، پرونده های شورای حل اختلاف شامل ۴ میلیون و پرونده های تعزیرات حکومتی شامل یک میلیون را مدنظر قرار دهیم، با احتساب اینکه در هر پرونده دو نفر درگیر هستند، نیمی از خانواده‌ها را درگیر پرونده ها و مسائل قضایی خواهیم یافت.

وی تصریح کرد: ایجاد چنین شرایطی حضور و ورود دستگاه اجرایی به امر پیشگیری را ضروری می‌کند زیرا اگر پیشگیری، آموزش و رعایت حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد، دیگر شاهد این حجم عظیم پرونده ها در دستگاه قضا نخواهیم بود.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: فرهنگ سازی و آموزش و پیشگیری باید از کوچه و خیابان و مدرسه آغاز شود و دستگاه اجرایی باید بیش از پیش آموزشهای شهروندی را مدنظر قرار دهد.

عباسی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را نیازمند عزم همگانی دانست و افزود: پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی، اهمیت حقوق شهروندی و آموزش این حقوق را دو چندان می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پیشینه تاریخ و دین ما سرشار از حقوق بشر است، افزود: وقتی از حقوق شهروندی سخن می گوییم، هدف ما یک بسته سفارش شده از غرب و شرق نیست بلکه هدف ما سبک و سیاقی است که در قرآن، روایات و احادیث مطرح شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلی نظام نیز مدنظر قرار گرفته است.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: جایگاه حقوق شهروندی در آموزه‌های دینی ما والا است اما ما از آن غفلت کرده ایم و از آنچه اسلام برای زندگی فردی و اجتماعی در نظر گرفته، فاصله گرفته ایم اما اگر تنها به قوانین اسلام و مسائل مطرح شده در مورد حق الناس و حقوق شهروندی پای‌بند باشیم، به شرایط مطلوبی دست خواهیم یافت.