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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۹

معاون وزیر دادگستری مطرح کرد:

نیمی‌ از خانواده‌ها درگیر پرونده‌های قضایی هستند

نیمی‌ از خانواده‌ها درگیر پرونده‌های قضایی هستند

یزد ـ معاون وزیر دادگستری گفت: با بررسی آمار پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی و توجه به اینکه در ازای هر پرونده دو نفر درگیر هستند، نیمی از خانواده‌ها را درگیر پرونده‌های قضایی خواهیم یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی ظهر امروز در همایش ملی حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: رعایت نکردن حقوق شهروندی، فردی و اجتماعی از یک سو، گسترش آسیب‌های اجتماعی از سوی دیگر سبب شده امروز شاهد عریض و طویل شدن سیستم قضایی در کشور باشیم.

وی عنوان کرد: قوه قضائیه شورای حل اختلاف را برای حل مسالمت آمیز برخی پرونده ها و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تشکیل داد اما امروز می بینیم حجم عظیمی از مراجعات به این نهاد هر روز دامنه اختیارات و حدود شورای حل اختلاف را گسترده تر می کند و از سوی دیگر آمار ورود پرونده به دستگاه قضایی همچنان بالا است.

عباسی بیان کرد: اگر آمار پرونده های موجود در دستگاه قضایی شامل ۱۴ میلیون، پرونده های شورای حل اختلاف شامل ۴ میلیون و پرونده های تعزیرات حکومتی شامل یک میلیون را مدنظر قرار دهیم، با احتساب اینکه در هر پرونده دو نفر درگیر هستند، نیمی از خانواده‌ها را درگیر پرونده ها و مسائل قضایی خواهیم یافت.

وی تصریح کرد: ایجاد چنین شرایطی حضور و ورود دستگاه اجرایی به امر پیشگیری را ضروری می‌کند زیرا اگر پیشگیری، آموزش و رعایت حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد، دیگر شاهد این حجم عظیم پرونده ها در دستگاه قضا نخواهیم بود.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: فرهنگ سازی و آموزش و پیشگیری باید از کوچه و خیابان و مدرسه آغاز شود و دستگاه اجرایی باید بیش از پیش آموزشهای شهروندی را مدنظر قرار دهد.

عباسی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را نیازمند عزم همگانی دانست و افزود: پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی، اهمیت حقوق شهروندی و آموزش این حقوق را دو چندان می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پیشینه تاریخ و دین ما سرشار از حقوق بشر است، افزود: وقتی از حقوق شهروندی سخن می گوییم، هدف ما یک بسته سفارش شده از غرب و شرق نیست بلکه هدف ما سبک و سیاقی است که در قرآن، روایات و احادیث مطرح شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلی نظام نیز مدنظر قرار گرفته است.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: جایگاه حقوق شهروندی در آموزه‌های دینی ما والا است اما ما از آن غفلت کرده ایم و از آنچه اسلام برای زندگی فردی و اجتماعی در نظر گرفته، فاصله گرفته ایم اما اگر تنها به قوانین اسلام و مسائل مطرح شده در مورد حق الناس و حقوق شهروندی پای‌بند باشیم، به شرایط مطلوبی دست خواهیم یافت.

کد مطلب 3825504

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