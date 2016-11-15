تفاهم نامه همکاری های تجاری بین البرز و کره جنوبی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه بعد از ظهر سه شنبه در اتاق بازرگانی استان البرز و توسط رحیم بنا مولایی رئیس اتاق بازرگانی استان البرز و «چوی جووان» رئیس اتاق بازرگانی استان هوآسانگ این کشور امضا شد.

بر اساس این تفاهم نامه دو طرف در زمینه ترویج، تقویت و توسعه تجارت، سرمایه گذاری و همچنین همکاری های اقتصادی، علمی و فناوری در میان جوامع کسب و کار مربوط به خود تلاش خواهند کرد.

تشویق و گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان کارآفرینان و اعضای اتاق های بازرگانی کشور کره جنوبی و البرز، تبادل اطلاعات در زمینه منافع متقابل در اقتصاد، تجارت خارجی، قوانین و مقررات تجارت، سرمایه گذاری، آداب و رسوم، پشتیبانی و ارایه خدمات مورد نیاز هیات های تجاری در زمان بازدید ازاستان البرز و کشور کره جنوبی و ایجاد فضای مناسب برای حضور هیات های تجاری از جمله بندهای این تفاهم نامه است.

تشکیل شورای تجاری بین کشور کره جنوبی و استان البرز به عنوان اساس همکاری بین بخش های خصوصی دو طرف و همچنین ارایه استراتژی های مناسب برای بهبود فعالیت های اقتصادی و حل موانع موجود از دیگر مفاد این تفاهم نامه را تشکیل می دهد.