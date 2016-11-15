مسیرهای منتهی به کربلا باز است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دانایی فر پیش از ظهر امروز با حضور در مرز شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارهای انجام شده در هر دو کشور به صورت یک تیم مشترک و متحد بوده است و امسال در مرز کمترین مشکلات را داشته ایم.

وی ادامه داد: نمی خواهیم مطلق صحبت کنیم اما با توجه به این حرکت میلیونی که بزرگترین اجتماع جهانی است، شاهد کمترین مشکلات در مرزها بوده ایم.

وی در ادامه اظهار کرد : مردم با کمترین مشکل و با سرعت خوبی از مرزها به شهرهای ابتدایی می روند از آنجا به سامرا و از سامرا به نجف رفته و از نجف راهپیمایی به سمت کربلا آغاز می شود در حال حاضر همه زائران از سلامتی کامل برخوردارند و در هیچ کدام از شهرها حادثه و مشکلی نداشته ایم.

دانایی فر اضافه کرد: تنها دو حادثه که یکی تصادفی در پنج روز گذشته بوده که منجر به فوت دو زائر و دو روز گذشته نیز یک تصادف برای زائران ما رخ داد یک مورد مصدوم شد و امیدواریم در روز های آینده نیز مشکل خاصی نداشته باشیم.

سفیر ایران در عراق با تاکید بر فراهم سازی امکانات استقبال و بدرقه در خاک عراق از فراهم سازی دو و نیم برابری امکانات در خاک عراق خبر داد.

وی با بیان اینکه امکانات مختلف فراهم شده از جمله اسکان، تغذیه، درمان و انتقال زوار در عراق دو و نیم برابر شده است، متذکر شد: کشور عراق میزبان واقعی است و امکاناتی در کشور عراق فراهم شده و کشور ایران نیز با این نگاه که میهمان نباید با دست خالی به میهانی برود به کمک عراق رفت و امکاناتی را در این کشور فراهم کرد.

دانایی فرد در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر. در خصوص اخبار متفاوت منتشر شده در فضای مجازی از عراق از جمله دستگیری زائران گذر کرده بدون داشتن مجوزهای قانونی، گفت: شایعات زیادی در این روزها در فصای مجازی منتشر می سوند و در خصوص موارد گذر بدون ویرا نیز تیم مشترکی تشکیل شده و این موضوع در حال مدیربت است.

وی از بازگرداندن گذر کنندگان بدون ویزا به کشور خبر داد و اظهار کرد: آنهایی که دستگیر می شوند را به کشور برمی گردانیم اما به طور کلی توصیه می شود طبق فتواها و قوانین پایه، زوار قوانین از جمله همراه داشتن ویزا را رعایت کنند و هر کس بدون ویزا گذر کند حتما برگردانده خواهد شد.

سفیر ایران در عراق همچنین اخبار مبنی بر بسته شدن مسیرهای منتهی به کربلا را رد کرد و گفت: مسیرهای خاکی و هوایی عراق باز است و رفت و آمد در مرزها ادامه دارد.

دانایی فر ادامه دارد: تاکنون در سه مرز و مسیرهای هوایی نجف و بغداد مشکل خاصی نبوده و بعد از این نیز باید این مشکل در کشور مدیریت شود.

وی، مدیریت جمعیت میلیونی اربعین را کاری عظیم دانست و عنوان کرد: خارج شدن جمعیتی ۲۱ میلیونی در نقاط محدود با حداقل مشکلات در بازده زمانی کوتاه مدیریت کاری عظیم است.