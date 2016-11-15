معاون سیما درگذشت پدر علی اصغر پورمحمدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی درگذشت حجت الاسلام عباس پورمحمدی پدر علی اصغر پورمحمدی را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

«اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه ‌لایسدها شیئا

برادر گرامی جناب آقای دکتر پورمحمدی

با نهایت تاسف خبر رحلت عالم ربانی ابوالشهید حاج شیخ عباس پورمحمدی، والد عزیز جنابعالی را دریافت کردم؛ همراهی آن بزرگوار در نهضت امام خمینی (ره) و سلف صالحش رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و توفیق جانبازی در جبهه‌های حق علیه باطل تنها بخش کوچکی از ولایت مداری آن بزرگوار در طول عمر پرثمرشان بوده است.

بدیهی است، خدمات ارزشمند پدرگرامیتان در دیار کریمان از اثرات معنوی، معرفتی و روحیه انقلابی آن بزرگوار، نشات گرفته و نزد حضرت دوست به عنوان باقیات و صالحات تا ابد محفوظ می ماند.

اینجانب این ضایعه را خدمت شما دوست و همکار گرامی، خانواده پورمحمدی و سایر بستگان تسلیت عرض می‌کنم و از حضرت حق مسئلت دارم؛ روح ایشان در اعلی علیین همنشین صالحان و مولا ابا عبدالله الحسین نماید. ان‌شاءالله»