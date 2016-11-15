مرز مهران مسدود است/شلمچه مرز عبور زائران کرمانی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری، قرارگاه اربعین پلیس کرمان اطلاعیه ای در خصوص پیاده روی اربعین صادر کرده است.

در این اطلاعیه آمده است؛ به دلیل ازدحام شدید زائرین در مرز مهران برای خروج از کشور و تکمیل ظرفیت و حضور برخی افراد بدون گذرنامه و روادید در نزدیکی پایانه مرزی مهران که متاسفانه مشکلاتی را برای سایر زائرین ایجاد کرده است، حرکت تمامی خودروها به سمت مرز مهران را ممنوع است.

در پایان این اطلاعیه تاکید شده است که عزاداران حسینی که از کرمان عازم کربلای معلی هستند از تردد به سمت مرز مهران خودداری و از دو مرز چذابه و شلمچه استفاده کنند.