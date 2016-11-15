ابوالغیط خواستار خروج نظامیان ترکیه از خاک عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، دبیر کل اتحادیه عرب در سخنانی بر حمایت این اتحادیه از عراق در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، «احمد ابوالغیط» رئیس اتحادیه عرب در سخنانی تاکید کرد: حمایت از عراق برای بیرون راندن گروه تروریستی داعش و آزادسازی خاک این کشور از اشغالگران موضع ثابت اتحادیه عرب است.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تصریح کرد: اتحادیه عرب مجددا از دولت ترکیه درخواست می کند نظامیان خود را از خاک عراق خارج کند و به اصل حسن همجواری میان طرفین احترام بگذارد.

دبیر کل اتحادیه عرب در پایان عنوان کرد: ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق در موضوعات مختلف از جمله مبارزه با تروریسم با اتحادیه عرب در ارتباط است که این علامت مثبتی برای وزارت خارجه عراق است.

گفتنی است، نیروهای عراقی از حدود یک ماه پیش عملیات آزادسازی موصل را کلید زده و تاکنون نیز دستاوردهای بسیاری کسب کرده اند. این در حالی است که نظامیان ترکیه به خاک این کشور طمع کرده و در صدد دست اندازی به موصل هستند.