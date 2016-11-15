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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

رئیس اتاق بازرگانی هوآسنگ کره جنوبی:

کره جنوبی آماده انتقال تکنولوژی نوین به استان البرز است

کره جنوبی آماده انتقال تکنولوژی نوین به استان البرز است

کرج - رئیس اتاق بازرگانی هوآسنگ کره جنوبی گفت: با توجه به ظرفیت های بالای صنعتی البرز کشورش آماده سرمایه گذاری و انتقال فناوری به این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، «چوی جووان» بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک هیات تجاری کره جنوبی با فعالان اقتصادی استان البرز که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار کرد: دو استان البرز و هوآسانگ کره جنوبی با شناخت از ظرفیت ها یکدیگر  گسترش همکاری های  را در آینده نزدیک تداوم می بخشند.

وی همچنین در بخش دیگر از اظهاراتش جمهوری اسلامی ایران را سرزمینی با استعداد دارای توانایی های علمی و صنعتی فوق العاده توصیف کرد و افزود: تجار کره جنوبی برای همکاری اقتصادی در این سرزمین وسیع که وسعت آن هفت برابر کره جنوبی است ومتجاوز  از ۸۰ میلیون نفر جمعیت می باشدآمادگی کامل دارد.

وی هدف سفر هیات تجاری کره جنوبی به استان البرز را آشنایی بیشتر با امکانات و پتانسیل های سرمایه گذاران و بررسی راهکارهای همکاری با فعالان اقتصادی این استان عنوان کرد.

چوی جووان اظهار امیدواری کرد: دیدارهای تجار کره جنوبی با فعالان اقتصادی استان البرز زمینه های لازم را برای امضا توافق نامه های اقتصادی بیش از پیش فراهم می کند.

کد مطلب 3825516

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