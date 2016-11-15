واگذاری ۴ ایستگاه آتش نشانی مشهد به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صاحبی، عضو شورای شهر مشهد امروز ۲۵ آبان ماه در صد و چهل و پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، با مخالفت در مورد خصوصی سازی سازمان آتش نشانی اظهار کرد: خصوصی سازی هدف خوبی است اما باید ببینیم این واگذاری به چه قیمتی صورت میگیرد.

وی افزود: در سال جاری به ازای هر نیرو توسط سازمان آتش نشانی سه میلیون و ۲۷۰ هزار تومان به بخش خصوصی داده می شد اما طبق گزارش حسابرس بازرسی دو میلیون ۲۰۰ هزار تومان برای هر یک هزینه شده است و طبق فیش حقوقی هر یک از افراد یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کردند.

صاحبی خاطرنشان کرد: در سال ۹۰ فیش هر یک از افراد باید یک میلیون تومان می بود اما فیش پرسنلی هر فرد ۶۶۰ هزار تومان بود. وی با بیان اینکه شرکت خصوصی دو میلیون تومان حق بالاسری دریافت می کرد، عنوان کرد: همچنین مدیران می خواستند به سفرهای خارجی بروند که ما آنها را از این سفر منع کردیم.

علی اصغر نخعی راد، دیگر عضو شورای شهر مشهد در ادامه و در موافقت با لایحه خصوصی سازی چهار ایستگاه آتش نشانی یادآور شد: باید برای آتش نشانان حق و حقوق زیادی قائل شد و در این خصوص تدوین آیین نامه آنان در دست ماست؛ می توانیم برای آنان هر میزان که میخواهیم قوانین سودمند تدوین کنیم.

گفتنی است این لایحه با ۱۱ رای موافق از ۲۰ نفر عضو حاضر تصویب شد و قرار شد تا چهار ایستگاه آتش نشانی تا پایان سال جاری در دست شرکت خصوصی باشد.