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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۰۴

وزير علوم از شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان بازديد كرد

وزير علوم از شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان بازديد كرد

دكتر محمد مهدي زاهدي - وزير علوم، تحقيقات و فناوري از شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان بازديد كرد.

به گزارش خبرنگار فناوري مهر، محمد مهدي زاهدي در اين بازديد كه عصر روز گذشته صورت گرفت، از بخش هاي مختلف شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان ديدن كرد.

وزير علوم با حضور در چند شركت مستقر در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان به اظهارات محققان فعال در اين شركت ها گوش فرا داد و از كمبودها و مشكلات آنها مطلع شد و در برخي موارد رهنمودهايي ارائه داد.

همچنين محمد مهدي زاهدي در جلسه اي كه با حضور معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، قائم مقام فناوري وزارت علوم و رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان برگزار شد، مباحث اين شهرك مورد بررسي قرار گرفت.

کد مطلب 382552

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