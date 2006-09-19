وزير علوم از شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان بازديد كرد

به گزارش خبرنگار فناوري مهر، محمد مهدي زاهدي در اين بازديد كه عصر روز گذشته صورت گرفت، از بخش هاي مختلف شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان ديدن كرد.

وزير علوم با حضور در چند شركت مستقر در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان به اظهارات محققان فعال در اين شركت ها گوش فرا داد و از كمبودها و مشكلات آنها مطلع شد و در برخي موارد رهنمودهايي ارائه داد.

همچنين محمد مهدي زاهدي در جلسه اي كه با حضور معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، قائم مقام فناوري وزارت علوم و رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان برگزار شد، مباحث اين شهرك مورد بررسي قرار گرفت.