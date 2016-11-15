مشکل طرح تیتانیوم کهنوج، فناوری بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مهدی کرباسیان در مراسم راه اندازی واحد نیمه صنعتی تولید پیگمنت، اظهار داشت: در دولت گذشته، این طرح ۲ بار به مناقصه رفته بود اما موضوع فناوری و تامین منابع مالی آن، سبب راکد ماندن طرح شد.

وی ادامه داد: برای در اختیار گرفتن فناوری تولید پیگمنت، سال ۹۳ مشاور بین المللی از کشور استرالیا انتخاب شد و این امر مقدمه شرایط احداث واحد نیمه صنعتی تولید پیگمنت را فراهم آورد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعلام اینکه در بخش اجرا نیز توانستیم با همکاری یک شرک ارمنستانی، فناوری جدید را برای تولید پیگمنت ایجاد کنیم که در دنیا منحصر به فرد است، گفت: این اقدام نمادی از اقتصاد مقاومتی است. تبدیل خاک معدن تیتانیوم پیگمنت، سبب فرآوری و ارزش افزوده بالای مواد معدنی می شود.

کرباسیان ادامه داد: همه این اقدامات در دوره برجام صورت گرفت و اکنون زمینه ایجاد تولید صنعتی پیگمنت در کشور فراهم شده است. وی در عین حال معدن تیتانیوم کهنوج با ذخیره ۴۰۰ میلیون تنی را منحصر به فرد خواند و گفت: کمتر کشوری همچون ایران می‌تواند با استفاده از ماده معدنی به تولید تیتانیوم بپردازد.