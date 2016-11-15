  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

اشتاین مایر:

تداوم مذاکره با ترکیه منوط به تصمیم آنکارا است

تداوم مذاکره با ترکیه منوط به تصمیم آنکارا است

وزیر امورخارجه آلمان در جریان سفر به ترکیه تداوم مذاکره با اتحادیه اروپا را منوط به تصمیم آنکارا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان در دیدار با همتای ترک خود «مولود چاوش اوغلو» در آنکارا درباره تداوم روند مذاکره با اتحادیه اروپا بر سر پیوستن به این اتحادیه اظهار داشت: ترکیه باید تصمیم بگیرد که تغییرات لازم را اعمال می کند یا خیر.

وی افزود: بهترین تصمیم برای تداوم روند مذاکره ترکیه با اروپا در دست آنکار است و این امر بسیار قابل ملاحظه ای است. 

اشتاین مایر در اولین سفر به ترکیه بعد از کودتای نافرجام در این کشور همچنین خاطر نشان کرد: برای کسب اطلاعات بیشتر با مخالفان ترکیه نیز دیدار و گفتگو می کنم.

کد مطلب 3825524
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها