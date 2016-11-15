تداوم مذاکره با ترکیه منوط به تصمیم آنکارا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان در دیدار با همتای ترک خود «مولود چاوش اوغلو» در آنکارا درباره تداوم روند مذاکره با اتحادیه اروپا بر سر پیوستن به این اتحادیه اظهار داشت: ترکیه باید تصمیم بگیرد که تغییرات لازم را اعمال می کند یا خیر.

وی افزود: بهترین تصمیم برای تداوم روند مذاکره ترکیه با اروپا در دست آنکار است و این امر بسیار قابل ملاحظه ای است.

اشتاین مایر در اولین سفر به ترکیه بعد از کودتای نافرجام در این کشور همچنین خاطر نشان کرد: برای کسب اطلاعات بیشتر با مخالفان ترکیه نیز دیدار و گفتگو می کنم.