به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین میزگرد از سلسله میزگردهای علمی - تخصصی دانشگاه عدالت، در عصر روز دوشنبه، مورخه ۲۳ آبان ماه با عنوان آموزش و پژوهش در پرتو نظرات آیت الله هاشمی شاهرودی در دانشگاه عدالت برگزار شد.

سخنرانان این میزگرد، خالقی ثمرین از مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش، اکبری از مدیران آموزشی کشور و دریابند از مدیران مدارس آموزش و پرورش بودند.

بعد از قرائت قرآن، مجری برنامه مطالبی را پیرامون موضوع امروز بیان نمود که آموزش و پژوهش دو بال اصلی نظام و مکمل یکدیگر در نظام آموزشی کشور هستند.

در این نشست که با حضور جمع کثیری از اساتید، دانشجویان و علاقمندان به موضوع آموزش و پژوهش برگزار شد؛ ابتدا دکتر خالقی ثمرین ضمن عرض تبریک به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی اذعان داشت موضوع میز گرد «آموزش و پژوهش» از نظر آیت الله هاشمی شاهرودی است. موضوعی که دغدغه اصلی امروز نظام آموزش عالی کشور می باشد. باید به سمت بومی سازی و تولید محتوا برویم. باید آموزش و پژوهش در نظام آموزشی ما اسلامی شود و همانطور که این مرجع تقلید در کتاب خود اشاره فرمودند باید در آموزش سیره اهل بیت (علیهم السلام) را عملی نماییم. چرا نظام آموزشی کشور برگرفته از کشورهای غربی است؟

وی در ادامه گفت: آیت الله هاشمی شاهرودی در کتاب آموزش و پژوهش خود این طور عنوان می کنند که هروقت ما در کشور توانستیم بومی سازی کنیم، تولید محتوای علوم انسانی اسلامی نماییم و خود را از غرب جدا کنیم در این حوزه موفق خواهیم بود. یکی از راههای از بین بردن این آسیب ها در نظام آموزش و پژوهش انسان سازی است.

خالقی ثمرین ادامه داد: چرا آیت الله هاشمی شاهرودی بر بومی سازی و تولید محتوا برای آموزش و پژوهش تأکید دارند؟ به خاطر اینکه الان در کشور ما همه در فضای مجازی زندگی می کنند. باید آموزش و پژوهش فرزندان ما دست افراد صالح باشد. باید برای آینده فرزندان کشورمان در آموزش و پژوهش برنامه ریزی نماییم.

وی گفت: چرا در کشور کار پژوهشی شرح حال گویی و کپی برداری شده است . باید شیوه کار پژوهش تغییر کند. باید طرح های پژوهشی عملی شود. نباید نتیجه کارهای پژوهشی محرمانه و بسته شود. آیت الله هاشمی شاهرودی در کتاب خود به این مسئله اذعان داشتند که باید نتایج کارهای پژوهشی عملی شود.

اکبری، به عنوان دومین سخنران این میزگرد، سخنان خود را با فرازهایی از زیارت عاشورا آغاز کرد و ایام اربعین حضرت سیدالشهدا (ع) را تسلیت گفت.

وی در ادامه سخنان خود گفت: آموزش و پرورش ما تاکنون سه دوره را پشت سر گذاشته است؛ دوره اول، از سال ۱۲۸۶ تا ۱۳۰۶ است که به اعتقاد ما بهترین دوره آموزش و پرورش نیز همان دوران است. چرا که تمام فرآیند آموزش و پرورش در خودِ مدرسه انجام می شد.

وی با بیان اینکه در دوره دوم، دولت تاحدودی در سیستم آموزش پرورش دخالت داشت، افزود: دوره دوم که همان دوره نیمه متمرکز است شامل سال های ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۹ بوده است. اکبری دوره سوم را که از سال ۱۳۳۹ تا دهه ۸۰ را شامل می شود دوره مطلوب ارزیابی نکرد چرا که در این دوره مشکلات زیادی در سیستم آموزش و پرورش به وجود آمده که درگیری و مشکلات زیادی را در این سالها به وجود آورده است.