مطبوعات ابزار امر به معروف و نهي از منكر هستند/ امنيت شغلي روزنامه نگاران نتوانسته به شاخص هاي اصولي و استاندارد جهاني برسد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، نشست انجمن صنفي روزنامه نگاران در اعتراض به توقيف چهار نشريه "شرق، حافظ، نامه، خاطره" پيش از ظهر امروز، در محل اين انجمن با حضور جمعي از فعالان سياسي و مطبوعاتي برگزار شد.

در ابتداي اين نشست، كامبيز نوروزي عضو سابق هيات منصفه مطبوعات و مسئول بخش حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران گفت: ظرف هفته هاي اخير شاهد موارد جديدي از توقيف نشريات بوديم كه يك ويژگي جديد داشت و آن روش اين توقيف هاي جديد است كه در طول ده سال گذشته بي سابقه بوده است، در طي سالهاي گذشته، ما شاهد توقيف مطبوعات توسط هيات نظارت نبوديم. همچنين امنيت شغلي روزنامه نگاران در ايران هنوزنتوانسته به شاخص هاي اصولي و استاندارد جهاني برسد و روزنامه نگار ايراني همچنان در خوف و رجاي بين بيكاري و اشتغال به سر مي برد.

وي ابراز اميدواري كرد كه با ايجاد يك تعامل مناسب بين روزنامه نگاران و نهادهاي دولتي ايجاد شود تا ثبات و امنيت روزنامه نگاران تامين شود.

به گزارش مهر، سعيد حجاريان، مدير مسئول روزنامه "صبح امروز" و فعال سياسي نيز در ادامه اين نشست به بيان ديدگاههاي خود پرداخت.

حجاريان گفت: شايد مشكل روزنامه نگاران در ايران از همان اولين مرحله پيدايش كاغذ در ايران ايجاد شد(!)وي اظهار داشت: عده اي در كشور مي خواهند روزنامه ها را "دستگاهي" -حكومتي- كنند و مي خواهند روزنامه ها خنثي باشند و فقط به اخبار زرد و هنرپيشه ها و فوتباليست ها بپردازند و اگر روزنامه اي به سمت زدن حرف سياسي برود، آن را تعطيل كنند.حجاريان با اشاره به اينكه موج سوم توقيف نشريات را شاهد هستيم، گفت : اينكه روزنامه ها به اين راحتي بسته مي شوند به دليل نهادينه نشدن دموكراسي در ايران است.

اين فعال سياسي مدعي شد كه بعد از مطبوعات، نوبت احزاب و مجامع دانشگاهي و مدني و حتي حوزه هاي علميه است كه طعم محدوديت را بچشند و گفت: من شنيده ام 70 نفر از دانشجويان اميركبير را براي دوره فوق ليسانس ثبت نام نكرده اند.

به گزارش مهر، حجت الاسلام انصاري راد، نماينده مجلس ششم نيزبا اشاره به آنچه كه رشد و شكوفايي نشريات در اوايل دوره اصلاحات ناميد، اظهار داشت : من در آن دوران احساس مي كردم رودخانه اي از فكر و انديشه و نقد و تحليل و اطلاعات در كشور جاري شده است و وقتي اينها را بستند، احساسم اين بود كه اين رودخانه عظيم بسته و كور شده است، اين رودخانه مال اين ملت است و بايد كشور را سيراب كند.

وي با اشاره به اين نكته كه امروز ابزار امر به معروف و نهي از منكر "مطبوعات" هستند، افزود: با اين شرايط سخن گفتن از توليد انديشه و علم چه معنايي دارد؟ در اسلام امر به معروف و نهي از منكر حق تك تك افراد است و هيچ كس نمي تواند اين حق را از فرد مسلمان بگيرد. معروف به معناي مصلحت است كه اعم از واجب است و منكر به معناي مفسده كه اعم از حرام است و هركس از مصلحت يا مفاسد تشخيصي داشت مي تواند حرف بزند و بايد اين آزادي را داشته باشد و اين يك حكم شرعي است كه البته عقلايي هم هست.

رئيس كميسيون اصل نود در مجلس ششم گفت: اگر قرار بود امر به معروف و نهي از منكر در اختيار قدرت و حاكميت قرار بگيرد كه اصلا معنا و مفهومي نداشت، امر به معروف و نهي از منكر در جامعه آزاد معنا مي يابد.انصاري از توقيف مطبوعات با عنوان " زيرپاگذاشتن قانون اساسي" ياد كرد.