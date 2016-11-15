۲۰۰ هیئت تجاری برای افزایش مبادلات تجاری وارد ایران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد پیلتن ظهر امروز سه شنبه در حاشیه چهارمین همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه، فعالان اقتصادی و خادمان صادرات منطقه آزاد اروند در آبادان گفت: به طور قطع برجام در رفع فضای منفی که علیه کشور ما ایجاد شده بود در حوزه اقتصادی و تجاری موفق بود و این کاهش فضای منفی سبب افزایش سطح علاقمندی طرفهای خارجی شد.

وی افزود: بسیاری از کشورهای خارجی علاقمند شدند تا در دوره پس از برجام مذاکراتشان را به طور مجدد با ما آغاز کنند و بر همین اساس هیئت های تجاری مختلفی از مناطق مختلف دنیا به کشور ما مراجعه کردند ضمن آنکه هیئت هایی نیز از کشور ما به سایر کشورها اعزام شدند.

پیلتن از رفع فضای منفی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم برجام نام برد و اظهار کرد: علاوه بر این از نظر حقوقی، بسیاری از بانکهای کشورهای دیگر آمادگی و علاقه خود را به برقراری روابط بانکی که از زیر ساختهای اصلی تجارت است، اعلام کردند.

معاون عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در برخی از موارد این ارتباطات برقرار شده و البته نیاز به فعالیت بیشتر دارد تا از برجام آن طور که باید و شاید از نتایجی که برای کشورمان می تواند داشته باشد، استفاده کنیم تا بتوانیم این نتایج را به دست آوریم.

پیلتن یادآور شد: با توجه به سطح کیفی، قیمتی و قابل رقابت بودن کالاهای ما در بازارها، بیش از ۲۰۰ هیئت تجاری پس از برجام به ایران آمدند و به دنبال این بودند تا در فضای پس از برجام، فضای تجاریشان را با کشورمان افزایش دهند و این اتفاق هم افتاده و ما شاهد رشد تدریجی صادرات کشورمان به دیگر بازارها هستیم.

وی بیان کرد: زیر ساختهای صادراتی، ایجاد امکانات اولیه و لازم برای تسهیل صادرات کمک می کند با این حال در نظر داریم تا از طریق اعطای جوتیز صادراتی این کمکها را توسعه و تقویت کنیم.

معاون عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت گفت: مناطق آزاد برای توسعه صادرات تاسیس شدند. مناطق آزاد در این زمینه نیاز به فعالیت بیشتری دارند ولی در این شرایط، منطقه آزاد اروند به نظر می رسد یکی از نمونه های موفق جذب سرمایه بوده و از سوی دیگر با ایجاد زیر ساختهای مناسب در مرز شلمچه توانسته به توسعه صادرات به ویژه به کشور عراق کمک کند.

پیلتن عنوان کرد: در زمینه های مختلفی با طرف عراقی تفاهمات و توافقات زیادی داشتیم از جمله حمل یکسره کالا که در زمینه زیر ساختهای تجاری، برقراری روابط بانکی، اعزام و استقرار رایزنی بازرگانی، تعیین نمایندگان سازمان توسعه تجارت در مرزهای مشترک با عراق و پیگیری اخذ مطالبات شرکتهای ایرانی از طریفهای عراقی، کمک ۲۰۰ میلیون دلاری به صادرات خدمات مهندسی می توان اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که ظهر امروز سه شنبه برگزار شد و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، معاون عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت و جمع کثیری از فعالان عرصه تجارت و اقتصاد شهرهای آبادان و خرمشهر حضور داشتند، از صادرکنندگان نمونه، فعالان اقتصادی و خادمان صادرات منطقه آزاد اروند با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.

حجم صادرات محصولات تولیدی به صورت مستقیم، میزان اشتغالزایی، ظرفیت تولید، میزان توسعه واحد تولیدی پس از بهره برداری، رعایت مسائل زیست محیطی و داشتن فضای سبز و نام تجاری معتبر در سطح کشور از جمله معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه به شمار می رود.

در این آئین از شرکت پتروشیمی پاسارگاد، تولید فرآورده های غذایی دریایی مرجان، شرکت تجارت راه عالی اروند،شرکتهای تعاونی مرزنشینان موج دریا ۲ شادگان، شرکت مرزنشینان شماره ۲ خرمشهر، شرکت صالح اندیشان اروند و هفت بازرگان با اهدای تندیس و هدیه تجلیل شد.