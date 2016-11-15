به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم مقام کتابدار و ترویج فرهنگ کتابخوانی با عنوان گرامیداشت روز کتاب، امروز سه شنبه در محل مجتمع آفرینش کرمانشاه با حضور محمد ربیع احمدخانی، مدیرکل توسعه کتابخانه‌ها و مشارکت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد.

ابراهیم رحیمی زنگنه، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، معصومه حسنی خوانسار مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، حجت الاسلام هادی عسگری مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه و جمعی از مسئولین، جامعه فرهنگی و کتابداران و فعالان این حوزه از دیگر حاضرین در این مراسم بودند.

در این مراسم در بخش مسئولین کتابخانه های برتر از سوسن شمس الهی، مسئول کتابخانه علامه طباطبایی، محمد علی مهری، مسئول کتابخانه امام علی(ع)، فوزیه رحمانی مسئول کتابخانه ولایت و فرخنده فلاح محکی مسئول کتابخانه آیت الله نجومی تجلیل به عمل آمد.

هم چنین در این مراسم کتابخانه شهید آوینی به عنوان کتابخانه برتر استان معرفی شد.

فاطمه مسکینی، چنگیز ایزدی، معصومه نیکو و مرضیه محمد ظاهری نیز در بخش کتابداران برتر مورد تجلیل قرار گرفتند. هم چنین فرشته پاشایی، مریم بازبین، زینب سلیمی و نسیبه سیفی نیز به عنوان کتابداران برگزیده تجلیل شدند.

تجلیل از بازنشستگان برگزیده سرور ناصری و نسترن ترکمن از دیگر بخش های این مراسم گرامیداشت بود.

جلال قربانی نیز به عنوان مروج کتاب معرفی و از اردشیر ذوالفقاری به عنوان نویسنده برگزیده استان تجلیل شد.

در بخش کتابدار برگزیده کودک نیز از الهام خنجر تقدیر به عمل آمد و فروزان عزیزی به عنوان کتابدار برگزیده بخش نابینایان مورد تقدیر قرار گرفت.

هم چنین از سعید امیری و یونس امامی به عنوان برترین های خدمات حوزه کتاب از کتابخانه های خاتم الانبیا و شهدای محراب هرسین تقدیر شد.

در بخش کتابخوانان نمونه نیز سارینا ثنائی زاده به عنوان کتابخانه نمونه کودک، مهران محمودی کتابخوان نمونه نوجوان و محمدطاهر صدیقی به عنوان کتابدار نمونه بزرگسال تجلیل شد.

در بخش خبرنگاران برتر حوزه کتاب استان نیز از طیبه قدمی خبرنگار خبرگزاری مهر کرمانشاه، سهیلا شعبانی خبرنگار خبرگزاری شبستان و مرضیه قاسمی خبرنگار روزنامه همشهری تجلیل به عمل آمد.