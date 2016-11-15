واگذاری ۲۰ پروژه تولید داروی جدید به شرکت های دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قانعی در نشست خبری سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری که امروز در معاونت علمی و فناوری برگزار شد با بیان اینکه در حوزه زیست فناوری ۲۰ داروی بیو تولید کرده ایم، اظهار داشت:به تازگی ۲۰ پروژه تولید داروی بیوتکنولوژی به شرکت های دانش بنیان واگذار شده که این داروها ظرف سه تا ۵ سال آینده وارد بازار خواهند شد.

وی افزود: در حال حاضر از مجموع ۱۱۰ داروی بیوتکنولوژی که در دنیا وجود دارد ۵۰ دارو در ردیف سودآورترین ها هستند و ۲۰ دارو در بازار کشور وجود دارد.

قانعی در خصوص مجموعه ای برای تقویت شرکت های دانش بنیان برای تولید محصول گفت: ستاد توسعه زیست فناوری موفق به راه اندازی مجموعه ای با عنوان پرسیس شده که کسانی که در آزمایشگاه موفق به تولید محصولی می شوند را بتواند یاری دهند تا در نهایت محصول نهایی وارد بازار شود.

وی با تاکید بر اینکه ما تا سه سال آینده می توانیم رتبه اول یا دوم در آسیا را در حوزه زیست فناوری به خود اختصاص دهیم گفت: در حال حاضر به دلیل آنکه به سازمان تجارت جهانی نپیوسته ایم می توانیم در هر حوزه ای به تولید دارو بپردازیم، اما به محض پیوستن به این سازمان قابلیت تولید هر نوع دارویی را نخواهیم داشت.

رئیس انیستیتو پاستور ایران گفت: کل بازار دارویی کشور ۴ میلیارد دلار است که از این میزان ۹۷ درصد مربوط به تولید و ۳ درصد مربوط به واردات است.

وی افزود: برای ۹۷ درصد ۳ میلیارد دلار و برای ۳ درصد واردات دارو یک میلیارد دلار هزینه می کنیم.

قانعی با بیان اینکه بازار دارویی در حوزه زیست فناوری مربوط به پروتئین های نوترکیب، آنتی بادی ها و ... هستند گفت: به همین دلیل نیاز است که به این حوزه توجه ویژه ای شود.

قانعی با بیان اینکه از شرکت های نوپا برای تولید دارو در حوزه زیست فناوری حمایت می کنیم، تاکید کرد: تاکنون به شرکت ها وام، چک، سفته ارائه می کردیم اما اکنون صندوق زیست فناوری به همت ستاد توسعه زیست فناوری راه اندازی شده تا شرکت ها بتوانند به راحتی و بدون اخذ وام و دریافت چک و سفته پروژه ای را پیش ببرند.

وی ادامه داد: اگر این پروژه ها که با صندوق زیست فناوری به اشتراک گذاشته می شود با موفقیت رو به رو شود پروژه به صورت مشترک پیش خواهد رفت و اگر با شکست مواجه شد پروژه به صندوق اختصاص می‌یابد.

قانعی با اشاره به دیگر اقدامات ستاد توسعه زیست فناوری اظهار داشت: ستاد توسعه زیست فناوری از دانشجویان PHD به میزان ۱۵ میلیون تومان حمایت می کند اگر پایان نامه آنها مورد تایید ستاد باشد.