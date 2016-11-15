راهکارهای علاقمندی جوانان به مطالعه در شیراز بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه با سخنرانی دکتر«فریده عصاره» در سالن غزل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، پیرامون بررسی راهکارهای علاقمند کردن فرزندانمان به کتاب و کتابخوانی نشست «جوانان،کتاب ،کتابخوانی » برگزار شد.

در ابتدای این برنامه پس از خوشامدگویی محمدجانی معاون پژوهش و فناوری اطلاعات آستان مقدس احمدی و محمدی سخنرانی دکتر فریده عصاره مدرس دانشگاه با عنوان بررسی شیوه های آشنا شدن کودکان و نوجوانان با کتاب و کتابخوانی آغاز شد.

عصاره در زمینه افزایش انگیزه مطالعه در کودکان گفت: اگر بتوانیم دانش آموزان را با بره گیری از امکانات موجود با برنامه ریزی صحیح به مطالعه کتاب علاقمند کنیم موفق عمل کرده و برانگیزاننده مطالعه در آنها بوده ائیم.

وی ادامه داد: وقتی کودکان وارد کتابخانه می شوند باید کتابخانه با آغوش باز از انها استقبال کند. کتابداران باید از بازاریابی اطلاعات استفاده شایسته کنند بعبارتی باید بدانند این کودکان در زمانی که در کتابخانه هستند به چه چیزهایی نیاز دارند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: پس از شناسایی نیازها و درخواست های کودکان باید بازاریابی کتاب داشته باشند تا با استفاده از ابزارهایی که در اختیار آنهاست کودکان را تشویق به مطالعه کنند اینجاست که باید به کتابداران آموزش داده شود تا چکونه بتوانند کودکان را ترغیب به مطالعه کنند.

عصاره ادامه داد: کتابفروشی که چیدمان قشنگی داشته باشد فروش بالایی خواهد داشت درحالی که ممکن است کتابفروشی دیگری کتاب های با ارزش داشته باشد اما چون چیدمان خوبی ندارد در فروش کتاب ها ناموفق خواهد بود.

وی مساله تبلیغات برای حضور در کتابخانه را از ارزش و اهمیت بالایی دانست که باید مورد توجه قرار داد.

این مدرس دانشگاه در بیان راهکارهای ترغیب کودکان به مطالعه بخصوص در کتابخانه ها تصریح کرد:راهکار اساسی بهره گیری خانواده در ترغیب کودکان به مطالعه مفید خواهد بود.

وی یادآور شد: خانواده ها باید بدانند منافعی که مطالعه برای کودک دارد اولین فایده را به خود آنها و سپس به جامعه می رساند و دستاوردهای آن متوجه کودک و جامعه خواهد شد.

در ادامه این نشست دکتر جوکار تغییرات عادات مطالعه جوانان در عصر اطلاعات و اینترنت را بررسی و چالش های موجود را عنوان کرد.

همچنین فعالیت ها و دستاوردهای کتابخانه تخصصی و مرکز پژوهشی آستان مقدس احمدی و محودی از سال ۹۴ تاکنون اعلام و گزارشی از عملکرد این کتابخانه تخصصی ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نیز حاضرین و کتابداران حاضر در جلسه به پرسش و پاسخ با دکتر فریده عصاره پیرامون راهکارهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه پرداختند.