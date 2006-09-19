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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۲۱

سخنگوي وزارت امور خارجه در گفتگو با مهر :

سفرهاي خاتمي در ارتقاء روابط ديپلماتيك ايران تاثيرگذار است

سفرهاي خاتمي در ارتقاء روابط ديپلماتيك ايران تاثيرگذار است

سخنگوي وزارت خارجه در خصوص سفرهاي سيد محمد خاتمي به آمريكا و اروپا گفت: سفر مقامات عالي رتبه كشور براي گفتگو و سخنراني در كشورهاي اروپايي مي تواند در روابط جمهوري اسلامي ايران با آن كشورها مفيد و بسيار تاثيرگذار باشد.

دكتر سيد محمد علي حسيني در گفتگو با خبرنگار "مهر"، با مثبت ارزيابي كردن سفرهاي اخير رئيس جمهور سابق كشورمان به آمريكا و چند كشور اروپايي اظهار داشت: اگر اين سفرها با برنامه و هدايت شده باشد مي تواند براي كشور مفيد واقع شود.

وي افزود: اين طبيعي است كه آقاي خاتمي به دليل داشتن شخصيت جهاني، ازسوي مراكز سياسي و اجتماعي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي براي سخنراني دعوت شود تا در خصوص مسائل مربوط در آن مراكز سخنراني كند . اين امر مي تواند در روابط ديپلماتيك كمك شاياني به منافع ملي كشورمان داشته باشد.

کد مطلب 382554

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