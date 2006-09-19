سفرهاي خاتمي در ارتقاء روابط ديپلماتيك ايران تاثيرگذار است

دكتر سيد محمد علي حسيني در گفتگو با خبرنگار "مهر"، با مثبت ارزيابي كردن سفرهاي اخير رئيس جمهور سابق كشورمان به آمريكا و چند كشور اروپايي اظهار داشت: اگر اين سفرها با برنامه و هدايت شده باشد مي تواند براي كشور مفيد واقع شود.

وي افزود: اين طبيعي است كه آقاي خاتمي به دليل داشتن شخصيت جهاني، ازسوي مراكز سياسي و اجتماعي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي براي سخنراني دعوت شود تا در خصوص مسائل مربوط در آن مراكز سخنراني كند . اين امر مي تواند در روابط ديپلماتيك كمك شاياني به منافع ملي كشورمان داشته باشد.