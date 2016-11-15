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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

قاتل رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لامرد دستگیر شد

قاتل رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لامرد دستگیر شد

بوشهر - فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: فردی که هفته گذشته با اسلحه ساچمه زنی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان لامرد را به شهادت رسانده بود در کنگان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر عباس زاده گفت: فردی به هویت «غ، پ» ۱۸ آبانماه سال جاری با شلیک اسلحه ساچمه زنی ستوان‌دوم «علی اکبر کشتکار» رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان لامرد را در حین ماموریت به شهادت رسانده و متواری شد.

وی اضافه کرد: این قاتل فراری در منزل یکی از بستگانش در شهرکنگان استان بوشهر مخفی شده بود، صبح امروز پس از اقدام به سرقت نافرجام، تحت تعقیب پلیس قرار می گیرد.

به گفته سردار عباس زاده این متهم پس از دستگیری خود را با هویتی جعلی معرفی  ولی در تحقیقات تکمیلی در پلیس آگاهی کنگان ضمن بیان هویت اصلی خود اعتراف کرد با اسلحه سوزنی افسر پلیس را در حین ماموریت کشف مواد مخدر به شهادت رسانده و از محل متواری شده است.

کد مطلب 3825540

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    نظرات

    • مرتضی IR ۱۹:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
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      فقط اعدام در ملا عام

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