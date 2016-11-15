کاهش دمای کربلا از پنجشنبه/احتمال بروز گرد و غبار در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد دمای هوا در جنوب عراق و در مسیرهای منتهی به کربلا و نجف از روز پنجشنبه کاهش می یابد به طوری که این افت دما تا روز سه شنبه بین ۵ تا ۷ درجه خواهد بود. در این شرایط دمای شبانه هوا در شهرهای مقدس نجف و کربلا به حدود ۱۰ درجه خواهد رسید. لذا به کلیه هموطنانی که در طول مسیر قصد اقامت شبانه دارند توصیه می شود آمادگی لازم برای این کاهش دما را داشته باشند.

در روز پنجشنبه در مناطق مرکزی عراق شرایط تشکیل گردوخاک وجود دارد که احتمال انتقال آن به مسیرهای زیارتی و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات وجود دارد.