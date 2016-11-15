خلبانان روس با جنگنده های سوخو ۲۷ در راه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هواپیما های گروه خلبانی آکروباتیک «سلحشوران روسی » نیروی هوا - فضای روسیه برای نخستین بار در نمایشگاه هوایی «Iran Air Show ۲۰۱۶» در جزیره کیش ایران شرکت می کنند.



در اطلاعیه وزارت دفاع روسیه ضمن اعلام این مطلب خاطرنشان می شود که در حال حاضر خلبانان روسی پرواز خود به سوی جزیره کیش را آغاز کرده و در سر راه خود دو توقف خواهند داشت.

بر اساس اطلاعیه وزارت دفاع روسیه ،خلبان روسی حرکات آکروباتیک با شرکت چهار فروند هواپیمای سوخو ۲۷ و همچنین حرکات اکروباتیک با شرکت دو هواپیما و یک هواپیما را به معرض نمایش خواهند گذاشت.

طبق برنامه نمایشگاه هوایی ایران، هواپیما های روسی در هر روز کار این نمایشگاه هنرنمایی خواهند کرد.

