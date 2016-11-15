پیشگیری منحصر به حوزه درمان نیست/ آموزش رکن اصلی پیشگیری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زارع بعد از ظهر امروز در نشست خبری با تشریح سیمای درمان استان اظهار داشت: استان یزد یکی از استان های برتر در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی و خدمات مطلوب در حوزه پزشکی است.

وی با اشاره به شیوع گسترده بیماری دیابت و آمار بالای این بیماری در استان ادامه داد: متاسفانه مردم توجهی به آموزش ها ندارند و آنگونه که باید نمی دانند برای حفظ ایمنی خود در برابر بیماری ها و حوادث تلخ چگونه باید برخورد کنند.

مدیر درمان معاونت ‌درمانی دانشگاه علوم‌ پزشکی یزد با بیان اینکه تغییر سبک زندگی و تغذیه نادرست در کنار کم تحرکی و اضافه وزن موجب افزایش بیماری ها می شود، افزود: یکی از بیماری هایی که با همین عوامل ارتباط مستقیمی دارد و کاملا خاموش رشد می کند، بیماری دیابت است که باید مردم در این زمینه هوشیار باشند.

وی اظهار داشت: به راحتی می توان با ارائه اقدامات پیشگیرانه و توجه به آموزش ها از بروز این نوع بیماری که راه درمان کاملی ندارد جلوگیری کرد.

زارع توجه به آموزش ها و اقدامات پیشگیرانه را منحصر به حوزه بهداشت و درمان ندانست و گفت: اگر در هر زمینه ای به پیشگیری و آموزش توجه شود حتی از بروز بسیاری حوادث نیز جلوگیری خواهد شد.

وی با تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و خدمات ارائه شده به مجروحان و مصدومان تصادف اخیر زائران عتبات عالیات عنوان کرد: اگر پیش از حرکت مسیرهای مشخص به رانندگان اعلام می شد و در مرود سرعت تردد و رعایت قانون اقدام شده بود شاهد بروز چنین حوادثی نبودیم.