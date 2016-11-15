محمود عباس: اسرائیل حق ندارد هویت قدس را تغییر دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنانی بر حفظ هویت قدس تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنانی تاکید کرد: اسرائیل حق ندارد هویت قدس شرقی را تغییر دهد و بر مقدسات اسلامی و مسیحی در آن تعرض کند. ما خواهان این هستیم که ادیان سه گانه آسمانی برای عبادت در قدس مشکلی نداشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: برگزاری کنفرانسی بین المللی برای مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل که فرانسه آن را درخواست کرده است، مورد تایید ما است. باید سازوکار جدیدی ایجاد گردد که در یک بازه برای مذاکره با اسرائیل فعالیت شود و بر اجرای توافقات صورت گرفته نظارت داشته باشد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در پایان موافقت خود را با درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دیدار دوجانبه وی با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در روز جمعه در مسکو اعلام کرد.

گفتنی است، رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود علیه فلسطینیان، پخش اذان از مساجد قدس را ممنوع کرده است.