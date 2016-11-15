زیر ساخت های جذب سرمایه گذار درسرخه فراهم شود/اشتغال در گرو تولید

به گزارش خبرنگارمهر، علی محمد مویدی زاده بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال سرخه، ضمن بیان اینکه ایجاد سرمایه گذاری در واحد های نیمه تعطیل و ایجاد تولیدات جدید می تواند به تامین شغل در راستای سیاست های کاهش بیکاری کمک کند، ابراز داشت: یکی از مولفه های اصلی و تاثیرگذار عمل به اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه گذار و حمایت از تولید در راستای شغل آفرینی است که خوشبختانه در سال های اخیر شاهد اقدامات خوبی در این زمینه بوده ایم اما این مهم در سرخه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: واحد های تولیدی سرخه امروز نیازمند جذب سرمایه گذار هستند تا بتوانند با ارتقای تولیدات خود به اشتغال آفرینی نیز دست پیدا کنند از سوی دیگر اما باید در نظر داشت که یکی از راه های تسهیل در جذب سرمایه گذار، فراهم آوردن زیرساخت های مناسب در بخش های مختلف مانند انرژی، زمین، تسهیلات، راه و ... است.

صنایع دستی ظرفیت اشتغال زایی دارد

فرماندار سرخه با اشاره به تاثیر مشاغل خانگی و کارگاه های کوچک در کاهش نرخ بیکاری، گفت: در راستای تقویت صنایع دستی شهرستان با تامین وسایل و ماشین آلات حوله بافی، گوهر تراشی و گلیم بافی توسط میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرخه اقدامات مطلوبی صورت گرفته که امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد ثمرات این طرح ها باشیم.

مویدی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مقوله کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: اصلاح الگوی کشت و تغییر آن همراه با کارآفرینی یکی از راه های حل مشکل بیکاری خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه های دولت برای تغییر و اصلاح الگوی کاشت در راستای صرفه جویی مصرف آب، افزود: کشت گیاهان داروئی، فرآوری پسته، تولید ارگانیک انار، کشت زعفران و دیگر محصولات با ارزش ارزآور در دستور کار قرار گرفته و با همکاری صندوق کارآفرینی امید آمادگی پرداخت تسهیلات به متقاضیان بیکار وجود دارد.

۱۰هزار مورد تسهیلات اشتغال زایی پرداخت شد

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان سمنان نیز در این جلسه ضمن اشاره گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط این صندوق، گفت: در سفر ریاست جمهور، ۳۲هزار درخواست تسهیلات در زمینه ایجاد شغل به این صندوق ارسال شده که از این تعداد ۱۰هزار مورد تهسیلات مورد نظر پرداخت شده و مابقی نیز در حال کارشناسی و بررسی است.

ابوالقاسم چتری همچنین با بیان اینکه در حال حاضر برای تولید و رونق اقتصاد نیاز به ایجاد واحد جدید در شهرک صعتی استان نیست، تاکید کرد: در حال حاضر یکهزار و ۸۴۰ کارگاه تولیدی در استان وجود داشته که یکهزار و ۴۰۰ کارگاه با ظرفیت ۳۰ تا ۶۰ درصد در حال تولید بوده و متاسفانه ۴۴۰ مورد از این کارگاه ها تعطیل هستند که در صورت درخواست متقاضی می توان با اعطای تسهیلات برای راه اندازی مجدد این واحد ها اقدام کرد.

وی همچنین بیان داشت: صندوق کارآفرینی اقدامات مناسبی در زمینه تولید و ایجاد شغل انجام داده که در بخش کارگاه های خوداشتغالی تسهیلات ۳۰۰میلیون ریالی با بازپرداخت ۴۸ ماهه و در بخش کارفرمائی نیز تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود آب در استان و هدر رفت بخش عظیمی از سفره های آب زیرزمینی به علت استفاده از کشت و آبیاری سنتی به کشت گیاهان دارویی، گفت: امروز۹۰ درصد مناطق کشاورزی استان سمنان با آزمایش های انجام شده، مستعد گیاهان داروئی مطلوب با استاندارد های بین المللی هستند که این صندوق آمادگی پرداخت تسهیلات به متقاضیان بیکار در این بخش پرداخت کند.