توقیف یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال کالای قاچاق در اسداباد

اسماعیل جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان اسداباد با تشدید اقدامات اطلاعاتی و کنترلی در محورهای مواصلاتی این شهرستان و کنترل خودروهای عبوری موفق به کشف ۳ محموله کالای قاچاق از ابتدای هفته جاری شدند.

وی افزود: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین کنترل خودروهای عبوری، ۳ دستگاه خودرو که از محورهای مواصلاتی اسداباد عبور می کردند را توقیف و اقدام به بررسی بار آنها کردند.

وی اظهار داشت: در این سه عملیات یک دستگاه تریلر و ۲ دستگاه خودرو سواری پیکان و پژو پارس که از شهرستان های مجاور به سمت اسداباد در حرکت بودند، متوقف شدند.

سرهنگ جمشیدی بیان داشت: در بازرسی های فنی صورت گرفته از خودروها تعداد ۲۲۲ هزار و ۴۰۰ نخ انواع سیگار، ۱۹تن و ۱۶۰ کیلوگرم برنج و همچنین تعداد ۱۱۵ثوب انواع کاپشن کشف و ۳ نفر قاچاقچی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد بیان داشت: در بررسی های بعدی و با کارشناسی به عمل آمده مشخص شد ارزش کالاهای قاچاق کشف شده حدود یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال است که در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه مراجع قضایی شدند.