سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری معاونت علمی با حضور بیش از ۲ هزار دانش آموز نخبه از سراسر کشور در تاریخ سوم، چهارم و پنجم آبان ماه برگزار می شود.

این جشنواره در راستای ترویج و توسعه زیست فناوری و ایجاد شناخت بیشتر در سطوح دانش آموزان با همکاری وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی برگزار خواهد شد.

تاکنون بیش از ۴ هزار و ۸۶۵ اثر در بخش ترویج و فرهنگسازی، ۱۲۵۰ طرح و مقاله در بخش نوآوری و خلاقیت از ۳۱ استان کشور به دبیرخانه این جشنواره ارائه شده است؛ پس از داوری ها، ۱۵۰۰ اثر به مرحله نهایی راه یافته اند که در قالب ۳ بخش نمایشگاه علمی، سمینارهای تخصصی و گالری هنری در جشنواره ارائه می شوند.

در حین برگزاری جشنواره ۱۵۰ اثر و پروژه انتخاب و به عنوان برترین ها در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار می گیرند.

برگزیدگان علاوه بر دریافت بیش از یک میلیارد ریال جوایز نقدی و غیرنقدی، لوح برتر و تندیس ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی را دریافت خواهند کرد.

سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری برای بخش های متنوع علمی و ترویجی جنبی از جمله کارگاههای آموزشی مختلف، تور علمی و غرفه های نمایشگاهی در قالب دستاوردهای علمی است.

برگزاری بیش از ۴۰ کارگاه آموزشی ویژه دبیران و دانش آموزان، برگزاری ۲۰ تور علمی از مراکز علمی و صنعتی بیوتکنولوژی ایران از جمله برنامه های این جشنواره خواهد بود.

همچنین قرار است بیش از ۱۵۰ غرفه نمایشگاهی در قالب دستاوردهای علمی دانش آموزی مدارس و موسسات، مراکز علمی، تحقیقاتی برپا شود.

مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در خصوص این جشنواره در نشستی خبری که امروز در معاونت علمی برگزار شد، اظهار داشت: امروزه دانش آموزان ظرفیت های علمی بالایی دارند بنابراین ضروری است که از این ظرفیت ها به خوبی بهره ببریم تا به عرصه پژوهش وارد شوند.

وی با بیان اینکه این جشنواره به صورت دوسالانه برگزار می شده که این دوره تفاوت های زیادی با دو دوره قبلی دارد، افزود: در سالهای گذشته این جشنواره صرفا برگزار شده اما اکنون زمان توسعه پژوهش های دانش آموزان است که در دوره های قبلی ارائه شدند.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری تصریح کرد: امیدواریم که این جشنواره بتواند زیرساخت لازم برای توسعه پژوهش توسط دانش آموزان را فراهم کند.