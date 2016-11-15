سایت ۸۷۲ هکتاری کشت گلخانه ای در قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر سه شنبه در دیدار با منوچهر رزمجو قائم مقام معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور، از راه اندازی سایت ۸۷۲ هکتاری بمنظور کشت گلخانه ای و مجتمع اقتصادی برای مددجویان کمیته امداد حضرت امام استان خبر داد و گفت: این سایت با مشارکت مجتمع اقتصادی کمیته امداد کشور و استان ایجاد می شود.

وی افزود :سایت ۸۷۲ هکتاری کشت گلخانه ای در شهرستان تاکستان راه اندازی خواهد شد و مسئولان کمیته امداد کشور نیز نسبت به تسریع در ایجاد زیر ساخت های لازم برای شروع عملیات اجرایی سایت تأکید دارند.

وی همچنین در خصوص مباحث مطرح شده در این نشست گفت : با توجه به ابلاغ اعتبار ۷۰۰ میلیاردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال برای ۶۰۰۰ مددجوی کمیته امداد استان، مقرر شد برای توانمند سازی و اشتغال مددجویان، این تسهیلات در مسیر طرح های اشتغالزایی خرد و کوچک توسط بانک های استان و با پیگیری کمیته امداد عملیاتی شود.

وی با تأکید بر تعهد کمیته امداد استان بر ایجاد ۶۰۰۰ شغل، تصریح کرد : جلسات مختلفی طی روزهای اخیر در این زمینه برگزار شده و با همراهی خوبی که بانک های استان دارند، امیدواریم این تعهد به مرحله اجرا برسد.

معاون اقتصادی استاندار همچنین استفاده از انرژی خورشیدی در سطح کوچک و خرد در مناطق مختلف روستایی استان را یکی دیگر از موضوعات مطرح در این نشست عنوان و توضیح داد: با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه کمیته امداد در سطح یکهزار خانواده کمیته امداد اشتغال ایجاد می شود.

حبیبی افزود: شرکت توزیع برق منطقه ای زنجان نیز همکاری لازم را در جهت ارائه خدمات فنی در این زمینه دارد و کمیته امداد استان باید با جدیت این موضوع را پیگیری کند.

در این نشست غنی زاده مدیر عامل هلدینگ کشاورزی مجتمع اقتصادی کمیته امداد کشور، حق گویان مدیر کل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد کشور، میرزایی مدیر کل کمیته امداد استان و اکبری معاون اشتغال کمیته امداد استان حضور داشتند.