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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۱۹

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه زنجان:

پیاده روی اربعین اقتدار و عظمت اسلام و مسلمین است

پیاده روی اربعین اقتدار و عظمت اسلام و مسلمین است

نجف اشرف - نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه زنجان با بیان اینکه پیاده روی اربعین اقتدار و عظمت اسلام و مسلمین است، گفت: اربعین بزرگترین تجمع محبین اهل بیت عصمت و طهارت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی عصر سه شنبه در حاشیه حضور در موکب مرکزی ستاد اربعین استان زنجان واقع در محل ورزشگاه جوانان نجف اشرف، افزود: امروز اربعین حسینی پیام قدرت اسلام است و این اجتماع و حضور اقتدار  اسلام و مسلمین را نشان داده توطیه های دشمنان را با شکست مواجه می کند.

وی با یادآوری اینکه کفار همواره در تلاش برای از بین بردن اسلام بوده اند و  هر گونه فعالیتی در این زمینه صورت می دهند، ادامه داد: حضور میلیونی مسلمانان در پیاده روی اربعین پیام قدرت اسلام است و اثبات اقتدار و عظمت اسلام است.

خاتمی با تاکید بر اینکه شوکت اسلام و مسلمین در برنامه پیاده روی اربعین به جهانیان داده می شود، افزود: امسال موکب ها با آمادگی بیشتر آماده خدمات رسانی به زائران اربعین هستند و ما خدمتگذار و نایب زیارت همه هم استانی ها در  نجف و کربلا هستیم.

وی با بیان اینکه بنا به فرموده رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی  در حال حاضر در پیچ تاریخی جهام اسلام قرار داریم، گفت: پیاده روی اربعین مانور قدرت جهان اسلام است و انشاالله به حول و قوه خداوند متعادل نابودی دشمنان اسلام را در آینده شاهد باشیم.

خاتمی با تاکید بر لزوم مدیریت و برنامه ریزی جامع پیاده روی اربعین، افزود: امروز جهان اقتدار و عزت  اسلام و مسلمین را در اربعین حسینی و در پیاده روی اربعین شاهد است.

وی در ادامه فعالیت های صورت گرفته در زمینه برنامه پیاده روی اربعین را یادآور شد و گفت:  خدمتگذاران ستاد اربعین استان زنجان فعالیت های خوبی برای توسعه فعالیت و خدمات در مسیر پیاده روی انجام داده اند.

کد مطلب 3825564

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