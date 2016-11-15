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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۵

بعد از باخت به ژاپن؛

بازیکن تیم ملی فوتبال عربستان از دست دادن به داور خودداری کرد!

بازیکن تیم ملی فوتبال عربستان از دست دادن به داور خودداری کرد!

یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال عربستان بعد از باخت به ژاپن در مسابقات انتخابی جام جهانی از دست دادن به داور مسابقه خودداری کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال عربستان امروز در چارچوب مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در ژاپن به مصاف تیم ملی این کشور رفت و با نتیجه یک به ۲ شکست خورد. این اولین باخت عربستان صدرنشین در این رقابتها بود.

شکست عربستان برای بازیکنان این تیم آنقدر سنگین و غیر قابل هضم بود که «حسن معاذ» یکی از بازیکنان عربستان قصد نداشت با بازیکنان ژاپن و داوران مسابقه بعد از پایان این دیدار دست بدهد.

وی که با اصرار یکی از مسئولان تیم به سمت داوران و بازیکنان حریف سوق داده شده بود، اقدام عجیبی انجام داد. در حالی که داوران دستشان را به سمت حسن معاذ بلند کرده بودند، این بازیکن دست داور را پس زد و با هیچکدام از تیم داوری دست نداد  مستقیم به سمت بازیکنان ژاپن رفت.

کد مطلب 3825565

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