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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۷

مشاور علمی دولت کوبا:

خواهرخواندگی اصفهان و هاوانا نیازمند بازنگری است

خواهرخواندگی اصفهان و هاوانا نیازمند بازنگری است

اصفهان - مشاور علمی دولت کوبا گفت: مفاد عقدنامه خواهرخواندگی اصفهان و هاوانا نیاز به بازنگری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر،  فیدل آنجل کاسترو دیاز بالارد ظهر سه شنبه در دیدار با شهردار اصفهان ضمن ابراز خرسندی از حضورش در این شهر تاریخی و به یادماندنی اظهار داشت: در گذشته مطالعات زیادی را در خصوص اصفهان داشته‌اند و عناصر تاریخی و زیبایی‌های این شهر مرا مجذوب خود ساخت به اندازه‌ای که به اصفهان سفر کردم.

وی با تاکید بر اینکه اصفهان دارای فرهنگ و تاریخی بسیار غنی و کهن است، افزود: به مردم اصفهان به دلیل داشتن فرهنگ، تمدن و تاریخ دیرینه تبریک می‌گویم.

مشاور علمی دولت کوبا با اشاره به اینکه شهر اصفهان در دوره‌های مختلف پیشرفت‌های گوناگونی را داشته و امروز نیز از شرایط خوبی برخوردار است، اضافه کرد: توسعه فضاهای علمی در این شهر نیز قابل توجه ارزیابی شده است و از این رو تمایل به بازدید از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان را دارم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی بالای موجود در شهر اصفهان نیز بیان داشت: از این رو و با توجه به وجود چنین ظرفیت‌هایی قرار است که سی و پنجمین کنفرانس جهانی انجمن بین‌المللی موسسات پارک‌های علمی و فناوری جهان در سال ۲۰۱۸ در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شود.

 کاسترو همچنین با اشاره به خواهرخواندگی اصفهان و هاوانا ابراز داشت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته ضروری است که مفاد عقدنامه خواهرخواندگی  اصفهان و هاوانا بازنگری شود.

وی در پایان خواستار توسعه ارتباطات علمی دو کشور ایران و کوبا نیز شد.

گفتنی است که فیدل آنجل کاسترو دیاز بالارد فرزند فیدل کاسترو رهبر انقلاب کشور کوباست.

کد مطلب 3825566

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