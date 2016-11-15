خواهرخواندگی اصفهان و هاوانا نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، فیدل آنجل کاسترو دیاز بالارد ظهر سه شنبه در دیدار با شهردار اصفهان ضمن ابراز خرسندی از حضورش در این شهر تاریخی و به یادماندنی اظهار داشت: در گذشته مطالعات زیادی را در خصوص اصفهان داشته‌اند و عناصر تاریخی و زیبایی‌های این شهر مرا مجذوب خود ساخت به اندازه‌ای که به اصفهان سفر کردم.

وی با تاکید بر اینکه اصفهان دارای فرهنگ و تاریخی بسیار غنی و کهن است، افزود: به مردم اصفهان به دلیل داشتن فرهنگ، تمدن و تاریخ دیرینه تبریک می‌گویم.

مشاور علمی دولت کوبا با اشاره به اینکه شهر اصفهان در دوره‌های مختلف پیشرفت‌های گوناگونی را داشته و امروز نیز از شرایط خوبی برخوردار است، اضافه کرد: توسعه فضاهای علمی در این شهر نیز قابل توجه ارزیابی شده است و از این رو تمایل به بازدید از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان را دارم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی بالای موجود در شهر اصفهان نیز بیان داشت: از این رو و با توجه به وجود چنین ظرفیت‌هایی قرار است که سی و پنجمین کنفرانس جهانی انجمن بین‌المللی موسسات پارک‌های علمی و فناوری جهان در سال ۲۰۱۸ در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شود.

کاسترو همچنین با اشاره به خواهرخواندگی اصفهان و هاوانا ابراز داشت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته ضروری است که مفاد عقدنامه خواهرخواندگی اصفهان و هاوانا بازنگری شود.

وی در پایان خواستار توسعه ارتباطات علمی دو کشور ایران و کوبا نیز شد.

گفتنی است که فیدل آنجل کاسترو دیاز بالارد فرزند فیدل کاسترو رهبر انقلاب کشور کوباست.