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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۹

رئیس پلیس‌راه همدان عنوان کرد:

ثبت یک میلیون و ۶۳۱ هزار تردد در محورهای مواصلاتی همدان

ثبت یک میلیون و ۶۳۱ هزار تردد در محورهای مواصلاتی همدان

همدان - رئیس پلیس‌راه همدان از تردد یک میلیون و ۶۳۱ هزار خودرو از زمان آغاز سفرهای زائرین اربعین حسینی در جاده‌های استان به خصوص در محور های اصلی خبر داد.

سرهنگ رضا عزیزی در گفتگو با مهر در مورد تردد زائران ایام اربعین حسینی در جاده‌های استان همدان اظهار داشت: با توجه به آمارها طی ۵ روز گذشته در جاده‌های استان همدان یک میلیون و ۶۳۱ هزار تردد ثبت شده است.

وی گفت: این ترددها بیشتر در سه محور اصلی آزادراه همدان از همدان به سمت کرمانشاه، محور رزن-همدان به سمت کرمانشاه و  محور اراک-ملایر، ملایر- نهاوند و از نهاوند به سمت کرمانشاه ثبت شده است.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه  پلیس راه در این ایام با تمام استعداد نیرو و خودرو به همرا ه تیم های خودرویی و پیاده کمکی از انتظامی و ادارات دولتی استان و همچنین خودرو و نیروی کمکی از راهور ناجا و استان اصفهان برای تامین امنیت سفر زائرین در آماده باش کامل است، از وقوع ۲۴ تصادف فوتی و جرحی در این ایام خبر داد.

عدم توجه به جلو و رانندگی در حالت خستگی بیشترین علت تصادفات

رئیس پلیس‌راه همدان گفت: بیشترین علت تصادفات در این ایام عدم توجه به جلو و رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی به میزان ۴۱ درصد از کل تصادفات بوده است.

وی به زائرینی که قصد عزیمت به مرزهارا دارند توصیه کرد: قبل و حین سفر از سلامت خودروی خود به خصوص سیستم روشنایی اطمینان حاصل کنند.

عزیزی با بیان اینکه افراد باید از رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی خودداری کنند، گفت: رانندگان با توجه به شرایط آب و هوایی و مسیر کوهستانی تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.

وی یادآور شد: رانندگان باید هنگام نیاز به توقف و استراحت در پارکینگ های مطمئن و موکب های مستقر متوقف شوند و مواظب افراد سالخورده و کودکان همراه باشند.

وقوع یک تصادف دیگر در استان همدان

رئیس پلیس‌راه همدان همچنین از وقوع یک تصادف در ساعت ۶ صبح امروز در استان همدان خبر داد و افزود:‌ امروز یک دستگاه پژو پارس که راننده آن از استان قم و سرنشینان آن زائران افغانستانی بودند، در همدان دچار سانحه شد.

رئیس پلیس راه استان همدان با بیان اینکه در این تصادف ۲ نفر افغانستانی فوت و ۵ نفر نیز مجروح شدند، افزود: طی چند روز اخیر ۵ نفر فوتی در تصادفات محورهای استان همدان داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه علت تصادف سبقت غیر مجاز راننده خودروی پژو اعلام شده است، افزود: دیروز نیز یک مسافر از استان قم به علت تصادف فوت کرد.

کد مطلب 3825570

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