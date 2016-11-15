ثبت یک میلیون و ۶۳۱ هزار تردد در محورهای مواصلاتی همدان

سرهنگ رضا عزیزی در گفتگو با مهر در مورد تردد زائران ایام اربعین حسینی در جاده‌های استان همدان اظهار داشت: با توجه به آمارها طی ۵ روز گذشته در جاده‌های استان همدان یک میلیون و ۶۳۱ هزار تردد ثبت شده است.

وی گفت: این ترددها بیشتر در سه محور اصلی آزادراه همدان از همدان به سمت کرمانشاه، محور رزن-همدان به سمت کرمانشاه و محور اراک-ملایر، ملایر- نهاوند و از نهاوند به سمت کرمانشاه ثبت شده است.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه پلیس راه در این ایام با تمام استعداد نیرو و خودرو به همرا ه تیم های خودرویی و پیاده کمکی از انتظامی و ادارات دولتی استان و همچنین خودرو و نیروی کمکی از راهور ناجا و استان اصفهان برای تامین امنیت سفر زائرین در آماده باش کامل است، از وقوع ۲۴ تصادف فوتی و جرحی در این ایام خبر داد.

عدم توجه به جلو و رانندگی در حالت خستگی بیشترین علت تصادفات

رئیس پلیس‌راه همدان گفت: بیشترین علت تصادفات در این ایام عدم توجه به جلو و رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی به میزان ۴۱ درصد از کل تصادفات بوده است.

وی به زائرینی که قصد عزیمت به مرزهارا دارند توصیه کرد: قبل و حین سفر از سلامت خودروی خود به خصوص سیستم روشنایی اطمینان حاصل کنند.

عزیزی با بیان اینکه افراد باید از رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی خودداری کنند، گفت: رانندگان با توجه به شرایط آب و هوایی و مسیر کوهستانی تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.

وی یادآور شد: رانندگان باید هنگام نیاز به توقف و استراحت در پارکینگ های مطمئن و موکب های مستقر متوقف شوند و مواظب افراد سالخورده و کودکان همراه باشند.

وقوع یک تصادف دیگر در استان همدان

رئیس پلیس‌راه همدان همچنین از وقوع یک تصادف در ساعت ۶ صبح امروز در استان همدان خبر داد و افزود:‌ امروز یک دستگاه پژو پارس که راننده آن از استان قم و سرنشینان آن زائران افغانستانی بودند، در همدان دچار سانحه شد.

رئیس پلیس راه استان همدان با بیان اینکه در این تصادف ۲ نفر افغانستانی فوت و ۵ نفر نیز مجروح شدند، افزود: طی چند روز اخیر ۵ نفر فوتی در تصادفات محورهای استان همدان داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه علت تصادف سبقت غیر مجاز راننده خودروی پژو اعلام شده است، افزود: دیروز نیز یک مسافر از استان قم به علت تصادف فوت کرد.