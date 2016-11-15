استانداری نجف آماده اختصاص زمین برای ساخت حسینیه زنجانی ها است

به گزارش خبرنگار مهر، استاد احمد الجلیل عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از مکب ستاد مرکزی اربعین استان زنجان در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه استانداری نجف همه تمهیدات را برای برگزاری باشکوه پیاده روی اربعین اندیشیده است، افزود: برای برگزاری پیاده روی اربعین ستاد ویژه در استانداری نجف راه اندازی شده و در دوبخش خدمات و امنیتی اقدام به ارایه خدمات می پردازند.

الجلیل با تاکید بر اینکه این امکانات خارج از تصور ما بوده است، اضافه کرد: در موکب‌های استان زنجان و به ویژه در نجف اشرف تعداد بسیار چشمگیری از زوار حضور دارند که بسیار چشمگیر و غافلگیرکننده است.

مسئول خدمات اربعین استانداری نجف اشرف با ببان اینکه زوار زنجانی برای ما بسیار قابل احترام هستند، گفت: تجهیزات و امکانات ستاد اربعین استان زنجان برای زوار بسیار مطلوب است.

الجلیل ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه مراسم اربعین سال جاری به محض اتمام مراسم سال گذشته آغاز شد و دو برنامه جامع برای این مهم تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مطلوب مراسم اربعین سال جاری، افزود: خدمات رسانی مطلوب در طی مسیر پیاده روی و همچنین کلاس های آموزشی برای مردم عراق در راستای رفتار مطلوب با زوار از جمله برنامه های استانداری نجف بوده است.

مسوول خدمات اربعین استانداری نجف اشرف در ادامه سخنان خود از اختصاص زمین برای احداث موکب استان زنجان خبر داد و افزود: در راستای فعالیت‌های صورت گرفته، در زمینه برگزاری مراسم اربعین استانداری نجف برای ایجاد موکب‌های استان زنجان آماده همکاری همه جانبه است.

وی با اعلام امادگی استانداری نجف جهت اختصاص زمین برای موکب زنجانی ها طی سال آینده،ادامه داد: سال آینده زمین مناسب در منطقه خوبی از نجف اشرف در اختیار زنجانی ها قرار خواهیم داده تا بتوانند نسبت به احداث حسینیه اقدام کنند.

الجلیل با بیان اینکه اقدامات استانداری نجف در دو بخش خدمات و امنیت به زائران ارائه می‌شود، گفت: برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی مشت محکمی بر دهان دشمنان شیعیان و مسلمانان جهان است.

وی اظهار کرد: امام خمینی(ره) نیز با در س گرفتن از امام حسین و ادامه راه ایشان انقلاب اسلامی را در ایران به پیروزی رساند و در حال حاضر نیز این انقلاب ادامه دهنده راه امام حسین است.

مسئول خدمات اربعین استانداری نجف اشرف در پایان ابراز کرد: ما نیز باید ادامه دهنده راه امام حسین باشیم و زمینه را برای ظهور امام زمان آماده کنیم.