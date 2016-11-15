  1. استانها
  2. یزد
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۰۷

رئیس مرکز تحقیقاتی دیابت یزد:

نیمی از دیابتی‌ها از بیماری خود مطلع نیستند

نیمی از دیابتی‌ها از بیماری خود مطلع نیستند

یزد- رئیس مرکز تحقیقاتی دیابت یزد با اشاره به آمار بالای بیماری دیابت گفت: نیمی از بیماران دیابتی از ابتلای خود به این بیماری مطلع نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا آقایی بعداز ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت روز جهانی دیابت با اشاره به اهمیت کنترل و پیشگیری از این بیماری اظهار داشت: با وجود اقداماتی که در سال های اخیر در استان انجام شده و حساسیت هایی که برای مردم یزد ایجاد شده، تنها ۲۵ درصد از مردم استان از بیماری دیابت خود اطلاع ندارند.

وی با اشاره به آمار بالای دیابت و شیوع این بیماری به صورت روز افزون ادامه داد: بخش عمده ای از مردم استان به دلیل کم تحرکی و بی توجهی نسبت به ورزش و سلامت خود، از چاقی مفرط و بیمارهایی چون دیابت و فشارخون رنج می برند.

رئیس مرکز تحقیقاتی دیابت یزد با اشاره به وجود ۱۰۰ هزار بیمار دیابتی در استان افزود: به همین میزان نیز بیمار پیش دیابتی در استان داریم که زمینه بروز بیماری در آنها بسیار زیاد است و اگر مراقب نباشند متاسفانه به دیابت مبتلا خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اقدامات انجام شده در زمینه کنترل بیماری دیابت و تجهیز مراکز درمانی به امکانات لازم عنوان کرد: در آینده نزدیک نیز بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در زمینه دیابت در استان یزد بهره برداری خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات دیابت استان یزد ادامه داد: این بیمارستان با همت خیر نیکوکار در شهرستان اشکدر در دست احداث است که در چهار طبقه به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: این بیمارستان در بخشهای مختلف به صورت ویژه به بیماران مبتلا به دیابت با حضور تیم پزشکی متخصص و فوق تخصص ارائه خدمت خواهد داد.

کد مطلب 3825572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها