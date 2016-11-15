به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا آقایی بعداز ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت روز جهانی دیابت با اشاره به اهمیت کنترل و پیشگیری از این بیماری اظهار داشت: با وجود اقداماتی که در سال های اخیر در استان انجام شده و حساسیت هایی که برای مردم یزد ایجاد شده، تنها ۲۵ درصد از مردم استان از بیماری دیابت خود اطلاع ندارند.

وی با اشاره به آمار بالای دیابت و شیوع این بیماری به صورت روز افزون ادامه داد: بخش عمده ای از مردم استان به دلیل کم تحرکی و بی توجهی نسبت به ورزش و سلامت خود، از چاقی مفرط و بیمارهایی چون دیابت و فشارخون رنج می برند.

رئیس مرکز تحقیقاتی دیابت یزد با اشاره به وجود ۱۰۰ هزار بیمار دیابتی در استان افزود: به همین میزان نیز بیمار پیش دیابتی در استان داریم که زمینه بروز بیماری در آنها بسیار زیاد است و اگر مراقب نباشند متاسفانه به دیابت مبتلا خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اقدامات انجام شده در زمینه کنترل بیماری دیابت و تجهیز مراکز درمانی به امکانات لازم عنوان کرد: در آینده نزدیک نیز بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در زمینه دیابت در استان یزد بهره برداری خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات دیابت استان یزد ادامه داد: این بیمارستان با همت خیر نیکوکار در شهرستان اشکدر در دست احداث است که در چهار طبقه به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: این بیمارستان در بخشهای مختلف به صورت ویژه به بیماران مبتلا به دیابت با حضور تیم پزشکی متخصص و فوق تخصص ارائه خدمت خواهد داد.